Співзасновник і генеральний директор Twitter, мільярдер Джек Дорсі, виставив на аукціон свій найперший твіт. Він хоче продати його як невзаємозамінний токен (NFT) — унікальний актив, дані про який зберігаються на блокчейні Ethereum.

Свій знаменитий перший твіт "just setting up my twttr" ("просто налаштовую свій твіттр") Дорсі опублікував у сервісі мікроблогів 21 березня 2006 року. Незважаючи на те, що він був доступний всім протягом майже 15 років, Дорсі тепер намагається продати його як NFT через платформу Valuables.

Аукціон

Хоча твіт був виставлений на продаж ще у грудні минулого року, про аукціон почали писати тільки зараз, після того як Дорсі повідомив про це у Twitter. Саме ж повідомлення містило лише посилання на аукціон.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Аукціон викликав великий інтерес. Ставки продовжують рости. Від технологічного підприємця Джастіна Сана надійшла пропозиція про 2 мільйони доларів. Проте вже через кілька годин ставка сягнула 2,5 мільйона доларів.

Як зазначено в FAQ на Valuables, "ви купуєте цифровий сертифікат твіту, унікальний, тому що він був підписаний і перевірений автором". Іншими словами, ви купуєте автограф. Разом з тим, за Дорсі та компанією Twitter зберігається право на видалення твіту.