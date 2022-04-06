Глава "Роскосмосу" заявив, що США "не мають космічних кораблів": що з цією заявою не так

Очільник російського космічного відомства Дмітрій Рогозін знову взявся за своє. Цього разу він зручно спотворює реальність, щоб справити враження на китайських чиновників і переконати їх допомогти Росії з її космічною програмою, яка значною мірою втратила міжнародну підтримку після вторгнення Росії в Україну.

В інтерв'ю китайській державній мережі ЗМІ CGTN Рогозін заявив, що роль Росії у Міжнародній космічній станції "життєво важлива". Тільки російський космічний корабель "Союз" може перевозити американських, європейських, канадських, японських астронавтів та їх гостей".

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Союз незамінний, тому що в Америки немає жодних космічних кораблів,

– додав він.

Річ у тім, що заява Рогозіна, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Черговий дивний коментар від глави "Роскосмосу", який, вочевидь, усвідомлює, брехливість своєї заяви. Фактично, у жовтні сам Рогозін припустив, що невдовзі російські космонавти можуть вирушити на космічному кораблі SpaceX Crew Dragon до МКС.

"На наш погляд, SpaceX вже накопичила достатньо досвіду, щоб ми могли відправити наших космонавтів на Crew Dragon", – сказав тоді Рогозін через перекладача.

Зокрема саме тому остання незрозуміла заява Рогозіна викликала подив у космічній спільноті. Особливої іронічності нещодавньому коментарю Рогозіна додає той факт, що астронавти з Європи, США та Японії вже відправлялися на борт Crew Dragon до МКС, і Канада є єдиним винятком у цьому списку.

Американський космічний корабель

Звичайно, Crew Dragon, не був розроблений напряму силами NASA, але SpaceX – американська компанія, яка побудувала космічний корабель завдяки значному фінансуванню американського космічного відомства в рамках своєї програми комерційних екіпажів.

Іншими словами, Crew Dragon є кульмінацією багаторічної тісної співпраці між NASA та SpaceX після того, як у NASA вирішили, що дешевше й краще буде не розробляти корабель самостійно з нуля, а профінансувати приватну космічну компанію з чималим досвідом та співпрацювати з нею далі у рамках спільного проєкту. Як показала практика, ставка на таку стратегію чудово зіграла і NASA разом зі SpaceX використовують Crew Dragon для доставки астронавтів на МКС вкрай успішно.

Майбутнє Міжнародної космічної станції на думку Рогозіна

SpaceX має у своєму активі чотири космічних кораблі Crew Dragon, які надалі будуть використовуватися у спільних місіях з NASA та власних комерційних польотах. Крім того, зараз SpaceX працює над своїм флагманським космічним кораблем Starship, який зможе суттєво змінити ситуацію в космічній галузі вже в найближчому майбутньому.

Російський дипломат також заявив, що МКС приречена без Росії після того, як у лютому його запитали про погрози у бік США, щодо скидання МКС з орбіти.

Росія допомагає міжнародній космічній станції уникнути космічного сміття та підтримувати корекцію орбіти. МКС знаходиться на низькій навколоземній орбіті. Росія допомагає доставляти паливо на станцію. Це основний внесок "Роскомосу" зокрема",

– сказав Рогозін CGTN.

Саме тому, на думку глави російського космічного відомства, "працювати з МКС без участі Росії неможливо, як і працювати без Америки".

Інші заяви глави "Роскосмосу"

В інтерв'ю Рогозін також сказав, що Росія була б зацікавлена ​​у співпраці з Китаєм щодо запуску марсоходу після того, як Європейське космічне агентство оголосило, що більше не планує запускати свій марсохід ExoMars цього року, оскільки воно планувало зробити це за допомогою ракети "Протон". російського виробництва.

У конструкції ExoMars основним елементом є посадковий модуль. Дослідницький марсохід не є основним елементом. Я думаю, що ми можемо реалізувати цю місію з іншим партнером, наприклад, із Китаєм чи кимось ще,

– заявив він у інтерв'ю.

Як і очікувалося, Рогозін засудив міжнародну спільноту за введення "незаконних" санкцій проти його космічної програми, вкотре зобразивши Росію жертвою.

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Неважко зробити висновок, що Рогозін діє недобросовісно. Залишається тільки сподіватися, що його коментарі не відображають реальної позиції "Роскосмосу" в цілому.

Цікавою залишається реакція Китаю. Дві країни вже демонстрували готовність до спільної роботи та вже співпрацюють в рамках проєкту місячної бази. Як зазначає видання Futurism, враховуючи жорстоку війну, яку Росія продовжує в Україні й подальші наслідки у міжнародних відносинах, Китай, можливо, двічі подумає, перш ніж прийняти пропозицію Рогозіна.