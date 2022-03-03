Чиновник окупантів, який уже поспішив приєднатися до всеросійського божевілля довкола літери Z, змінивши назву свого каналу на "РОГОZИН", опублікував ролик з фрагментом його інтерв'ю пропагандистському каналу RT. У ньому він дає свою "професійну оцінку" діям Ілона Маска. 24 канал подивився відео.

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Маск, Рогозін та Starlink

Наводимо розшифровку монологу Рогозіна:

"Фірма Spacex, компанія Starlink – це роздача інтернету – казки нам розказували раніше про те, що Маск це робить для того, щоб шість відсотків Землі, які не покриті наземними оптиковолоконними кабелями, покрити космічним інтернетом. Але ось почалося зіткнення Росії та Заходу, коли Росія реалізує свої найвищі національні інтереси на території України, яка сьогодні заходом використовувалась фактично у вигляді плацдарму для нападу на нас і наших громадян. І тут же об'явився пан Маск зі своїм абонентським приладдям, компанія Starlink, яка раніше декларувалась як суто цивільна."

Ось це мурло, розумієте [...], яке відкрилося, про яке я говорив, між іншим. Але наші маскофіли казали: "Боже мій, що каже Рогозін? Неприпустимі речі. Це прекрасний, це світоч нашої світової космонавтики". Цей світоч от вам, будь ласка, прийняв сторону.

"В принципі, це нормально. У мене до нього навіть претензій немає, це очевидно. Це Захід, якому ми ніколи не повинні довіряти, тому що він завжди хронічно відчував ненависть – я маю на увазі політичну еліту – ненависть до нашої країни. Це століттями було і завжди це приховується. Дивіться як зараз вони наввипередки намагаються напаскудити у наших відносинах. Хто потім буде розчищати всі ці завали? Це дуже небезпечно – те, що зараз відбувається.

Нагадаємо, після того, як стала зрозумілою загроза зникнення інтернету через атаки окупаційних військ Росії, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся у твітері до Ілона Маска з проханням надати Україні термінали Starlink для прийому супутникового інтернету. Відповідь не забарилася і вже згодом Маск не лише оголосив про відкриття доступу до мережі з території України, а й надіслав партію супутникових тарілок.