Глава Ford назвав три причини успіху Tesla та закликав шанувати конкурента
На закритій нараді директорів компанії Джим Фарлі заявив, що Ford більше не може ігнорувати успіхи Tesla та її стратегію завоювання ринку. За словами Фарлі, Tesla робить найкращі електромобілі у світі, і до цього слід ставитись шанобливо.
Гендиректор Ford назвав три причини успіху Tesla, які зробили її лідером галузі сучасного автотранспорту, та закликала раду директорів врахувати їх у роботі власного концерну.
До теми 100 тисяч електромобілів: Tesla почала постачання автівок за своїм найбільшим контрактом
Якби Ford була компанією за трильйон доларів, наші акції коштували б близько 250 доларів за штуку. Подумайте про цінність, яку створює Tesla зараз. Вони мають ресурси, розумні люди, Model 3 – бестселер серед автомобілів у Європі. Не лише серед електричних. Серед усіх. Вона була бестселером на авторинку Європи. Більшість року – і в Каліфорнії. Якщо ми збираємося досягти успіху, нам не можна більше ігнорувати цього конкурента,
– зазначив Фарлі.
Не те щоб Ford у минулому повністю ігнорував ринок електромобілів. Приклад тому – торішній Mustang Mach-E, але, мабуть, відтепер компанія вступить у змагання з більшим ентузіазмом.
Три причини успіху Tesla
Фарлі вказав на три причини успіху Tesla у прискоренні електрифікації автомобілів.
- Перша причина – модель прямого продажу.
- Друга причина – досвід компанії у створенні електричної силової установки. На думку глави Ford ніхто у світі не робить цього краще за Tesla.
- Третя причина – простота процесів виробництва електромобілів, яка дозволяє компанії розвиватися швидко та без зайвих витрат. Сама продукція Tesla сильно відрізняється від галузі ДВЗ, а складність мінімальна у порівнянні з іншими виробниками комплексного обладнання.
Конкуренти таки почали звертати увагу на успіхи Tesla
Останнім часом оцінка вартість Tesla зросла настільки, що неможливо було заперечувати першість цієї компанії у сфері електротранспорту. Навіть конкуренти почали визнавати, що до Tesla варто ставитись серйозно.
Нещодавно й глава VW Герберт Дісс назвав компанію Маска лідером серед виробників електромобілів і закликав усіх, хто працює в цій галузі, звернути увагу на стратегії Маска.