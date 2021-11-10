Гендиректор Ford назвав три причини успіху Tesla, які зробили її лідером галузі сучасного автотранспорту, та закликала раду директорів врахувати їх у роботі власного концерну.

До теми 100 тисяч електромобілів: Tesla почала постачання автівок за своїм найбільшим контрактом

Якби Ford була компанією за трильйон доларів, наші акції коштували б близько 250 доларів за штуку. Подумайте про цінність, яку створює Tesla зараз. Вони мають ресурси, розумні люди, Model 3 – бестселер серед автомобілів у Європі. Не лише серед електричних. Серед усіх. Вона була бестселером на авторинку Європи. Більшість року – і в Каліфорнії. Якщо ми збираємося досягти успіху, нам не можна більше ігнорувати цього конкурента,

– зазначив Фарлі.

Не те щоб Ford у минулому повністю ігнорував ринок електромобілів. Приклад тому – торішній Mustang Mach-E, але, мабуть, відтепер компанія вступить у змагання з більшим ентузіазмом.

Три причини успіху Tesla

Фарлі вказав на три причини успіху Tesla у прискоренні електрифікації автомобілів.

Перша причина – модель прямого продажу.

Довідка. Tesla продає свої електрокари на пряму без участі регіональних дилерів. Усе, що потрібно – зайти на сайт, обрати конфігурацію автівки та чекати доставки. Ціна на сайті не обговорюється, а обслуговування відбувається дистанційно.

Друга причина – досвід компанії у створенні електричної силової установки. На думку глави Ford ніхто у світі не робить цього краще за Tesla.

Третя причина – простота процесів виробництва електромобілів, яка дозволяє компанії розвиватися швидко та без зайвих витрат. Сама продукція Tesla сильно відрізняється від галузі ДВЗ, а складність мінімальна у порівнянні з іншими виробниками комплексного обладнання.

Конкуренти таки почали звертати увагу на успіхи Tesla

Останнім часом оцінка вартість Tesla зросла настільки, що неможливо було заперечувати першість цієї компанії у сфері електротранспорту. Навіть конкуренти почали визнавати, що до Tesla варто ставитись серйозно.

Нещодавно й глава VW Герберт Дісс назвав компанію Маска лідером серед виробників електромобілів і закликав усіх, хто працює в цій галузі, звернути увагу на стратегії Маска.