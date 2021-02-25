Національна комісія з питань зв'язку та інформатизації опублікувала новий перелік сайтів, які мають заблокувати інтернет-провайдери. Серед них – один із розділів сервісу для спільної розробки програмного забезпечення GitHub.

Загалом у списку "заборонених" опинилось 426 сайтів. Здебільшого, це дрібні новинні сайти, та серед них важливий для роботи розробників розділ GitHub, сервіс Telegram-статистики TGStat та LiveJournal.

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Чому заблокували

НКРЗІ блокує ці сайти на основі рішення слідчого судді Голосіївського районного суду. Рішення стосується справи про розслідування шахрайства "в особливо великих розмірах".

Це рішення одразу ж спровокувало обурення в соцмережах. На інцидент відреагував очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ми не дамо і не буде заблокований GitHub Gist, – написав Федоров.

Справу закривають

Заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що кримінальне провадження, за яким Голосіївський районний суд ухвалив блокувати 426 сайтів, буде закрито. Поліція вже відкликала лист в НКРЗІ, а з ініціаторами справи проведуть "бесіду".