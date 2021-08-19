Гірше газу й вугілля: блакитний водень виявився не таким екологічним, як вважали раніше

Нове дослідження розвіяло міфи й надії на те, що блакитний водень допоможе людству досягти так званого безвуглецевого майбутнього. Виявилось, що процес його виготовлення не просто рівний спалюванню нафти, газу чи вугілля, а й перевершує їх у створенні парникового ефекту.

Процес виробництва блакитного водню обіцяв екологічність і чистоту. Принаймні, так запевняли компанії, що його постачають. Однак вчені Корнельського і Стенфордського університетів з ними незгодні. Вони провели власні дослідженна та аналізи.

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Фальшива чистота

Згідно з висновками науковців, блакитний водень не може вважатися заміною традиційним видам палива – вугіллю, нафті й газу – оскільки створює ще більше парникових викидів. Загалом водень відповідальний за викиди близько 830 мільйонів тонн вуглекислого газу на рік.

Сьогодні водень використовують як паливо у транспорті та енергетиці. Поділяють його на три види:

Білий (природного походження)

Сірий.

Коричневий.

Блакитний.

Зелений.

Та інші малопоширені.

За інформацією Наукового центру Європейського Союзу на сірий у 2020 році припадало 95 відсотків усього обсягу водню, який продукує людство. Отримують його з метану в процесі спалювання, а сірим називають тому, що виробництво призводить до величезних викидів СО 2 . Така ж ситуація і з коричневим, який отримують з вугілля або з нафти. Блакитний же, на відміну від попередніх двох, завжди вважали значно чистішим, оскільки при його створенні вуглекислий газ не викидають в атмосферу, а вловлюють. Проте для його виробництва все одно використовується природний газ.



Графік співвідношення вуглекислого газу та метану при спалюванні (виготовленні) різних видів палива / Фото Robert W. Howarth, Mark Z. Jacobson

Графік, який пропонують вчені, показує нам співвідношення вуглекислого газу (жовтий колір) до метану (червоний колір). При цьому відомо, що метан чинить в десятки разів більший вплив на парниковий ефект, ніж СО 2 .

Як видно з представлених даних, сірий та блакитний водень залишають після себе колосальну кількість метану – більшу, ніж нафта, газ чи вугілля, які виділяють більшою мірою СО 2 .

. Разом з тим технології вловлювання вуглекислого газу, судячи з усього, не працюють тією мірою, як про те заявляли. Блакитний водень створює лише на 9-12 відсотків менше викидів СО 2 , ніж сірий.

, ніж сірий. Таким чином, підсумовують вчені, виробництво блакитного водню на 20 відсотків "брудніше", ніж спалювання газу і вугілля, і на 60 відсотків — спалювання дизельного палива.

Зелений водень – чистий, але недосяжний

Найкращим варіантом виглядає зелений водень. Отримують його шляхом електролізу води. Для цього необхідна, власне, сама вода, електролізери та електрика, яку отримують виключно з відновлюваних джерел – вітру або сонця. При цьому його виробництво не залишає після себе сліду у вигляді вуглекислого газу чи метану.

Сьогодні зеленого водню створюють вкрай мало. Це швидше демонстраційні зразки, ніж масове промислове виробництво. Проблема такого підходу у його дороговизні. Недешевими є як електролізери, так і електроенергія. Крім того, у процесі втрачається велика кількість цієї електрики через недосконалість сучасних технологій. Цей бізнес поки є нерентабельним.