Процес виробництва блакитного водню обіцяв екологічність і чистоту. Принаймні, так запевняли компанії, що його постачають. Однак вчені Корнельського і Стенфордського університетів з ними незгодні. Вони провели власні дослідженна та аналізи.

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Фальшива чистота

Згідно з висновками науковців, блакитний водень не може вважатися заміною традиційним видам палива – вугіллю, нафті й газу – оскільки створює ще більше парникових викидів. Загалом водень відповідальний за викиди близько 830 мільйонів тонн вуглекислого газу на рік.

Сьогодні водень використовують як паливо у транспорті та енергетиці. Поділяють його на три види:

  • Білий (природного походження)
  • Сірий.
  • Коричневий.
  • Блакитний.
  • Зелений.
  • Та інші малопоширені.

За інформацією Наукового центру Європейського Союзу на сірий у 2020 році припадало 95 відсотків усього обсягу водню, який продукує людство. Отримують його з метану в процесі спалювання, а сірим називають тому, що виробництво призводить до величезних викидів СО2. Така ж ситуація і з коричневим, який отримують з вугілля або з нафти. Блакитний же, на відміну від попередніх двох, завжди вважали значно чистішим, оскільки при його створенні вуглекислий газ не викидають в атмосферу, а вловлюють. Проте для його виробництва все одно використовується природний газ.

Графік співвідношення вуглекислого газу та метану при спалюванні різних видів палива
Графік співвідношення вуглекислого газу та метану при спалюванні (виготовленні) різних видів палива / Фото Robert W. Howarth, Mark Z. Jacobson

Графік, який пропонують вчені, показує нам співвідношення вуглекислого газу (жовтий колір) до метану (червоний колір). При цьому відомо, що метан чинить в десятки разів більший вплив на парниковий ефект, ніж СО2.

  • Як видно з представлених даних, сірий та блакитний водень залишають після себе колосальну кількість метану – більшу, ніж нафта, газ чи вугілля, які виділяють більшою мірою СО2.
  • Разом з тим технології вловлювання вуглекислого газу, судячи з усього, не працюють тією мірою, як про те заявляли. Блакитний водень створює лише на 9-12 відсотків менше викидів СО2, ніж сірий.
  • Таким чином, підсумовують вчені, виробництво блакитного водню на 20 відсотків "брудніше", ніж спалювання газу і вугілля, і на 60 відсотків — спалювання дизельного палива.

Зелений водень – чистий, але недосяжний

Найкращим варіантом виглядає зелений водень. Отримують його шляхом електролізу води. Для цього необхідна, власне, сама вода, електролізери та електрика, яку отримують виключно з відновлюваних джерел – вітру або сонця. При цьому його виробництво не залишає після себе сліду у вигляді вуглекислого газу чи метану.

Сьогодні зеленого водню створюють вкрай мало. Це швидше демонстраційні зразки, ніж масове промислове виробництво. Проблема такого підходу у його дороговизні. Недешевими є як електролізери, так і електроенергія. Крім того, у процесі втрачається велика кількість цієї електрики через недосконалість сучасних технологій. Цей бізнес поки є нерентабельним.