Знахідку вагою в 17 кілограмів відкопав Девід Хоул неподалік від Мельбурна, Австралія. Лежав він під шаром глини.

Цікаво Тепер ми точно знаємо, звідки саме прилетіли марсіанські метеорити

Золотий самородок чи древній метеорит

Довгий час пан Хоул вважав, що знайшов гігантський золотий самородок.

Він навіть самотужки намагався розколоти кам'яну оболонку, щоб дістатися до цінного металу всередині.

Однак жодними інструментами цього зробити не вдалося: не допомогли ні пилка, ні болгарка, ні дриль, ні кувалда, ні навіть кислота.



Метеорит, знайдений в Австралії / Фото Royal Society of Victoria​

Тоді він передав знахідку для ідентифікації в музей Мельбурна.

Геолог Дермот Генрі уважно оглянув камінь і зрозумів, що перед ним унікальний метеорит.

Вчені визначили вік космічного гостя – понад 4,5 мільярда років.

Для того, щоб відокремити невеликий фрагмент каменю для досліджень, вченим довелося застосувати алмазну пилу. Результати аналізу показали високий вміст заліза, а також наявність так званих хондр. Отже, зробили висновок вчені, перед ними лежав метеорит класу Н5 – хондрит.

Що таке хондрит Це найпоширеніший тип кам'яних метеоритів, всередині яких містяться так звані хондри – сферичні частинки розміром до горошини. Для таких метеоритів характерний підвищений вміст металів і сульфідних мінералів. Хондрити становлять близько 90 відсотків усіх кам'яних метеоритів.



Метеорит, знайдений в Австралії / Фото Royal Society of Victoria​

Вчені не змогли назвати точний час, коли саме він упав на Землю. Вуглецевий аналіз показав, що знахідка Хоула могла потрапити на Землю в період між 1889 і 1951 роками, коли астрономи зафіксували падіння декількох великих метеоритів.

Тепер метеорит став другим в колекції музею. Такі об'єкти зустрічаються на Землі набагато рідше, ніж золото, а тому коштують набагато дорожче.