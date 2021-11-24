Знахідку вагою в 17 кілограмів відкопав Девід Хоул неподалік від Мельбурна, Австралія. Лежав він під шаром глини.
Цікаво Тепер ми точно знаємо, звідки саме прилетіли марсіанські метеорити
Золотий самородок чи древній метеорит
- Довгий час пан Хоул вважав, що знайшов гігантський золотий самородок.
- Він навіть самотужки намагався розколоти кам'яну оболонку, щоб дістатися до цінного металу всередині.
- Однак жодними інструментами цього зробити не вдалося: не допомогли ні пилка, ні болгарка, ні дриль, ні кувалда, ні навіть кислота.
Метеорит, знайдений в Австралії / Фото Royal Society of Victoria
- Тоді він передав знахідку для ідентифікації в музей Мельбурна.
- Геолог Дермот Генрі уважно оглянув камінь і зрозумів, що перед ним унікальний метеорит.
- Вчені визначили вік космічного гостя – понад 4,5 мільярда років.
Для того, щоб відокремити невеликий фрагмент каменю для досліджень, вченим довелося застосувати алмазну пилу. Результати аналізу показали високий вміст заліза, а також наявність так званих хондр. Отже, зробили висновок вчені, перед ними лежав метеорит класу Н5 – хондрит.
Що таке хондритЦе найпоширеніший тип кам'яних метеоритів, всередині яких містяться так звані хондри – сферичні частинки розміром до горошини. Для таких метеоритів характерний підвищений вміст металів і сульфідних мінералів. Хондрити становлять близько 90 відсотків усіх кам'яних метеоритів.
Метеорит, знайдений в Австралії / Фото Royal Society of Victoria
Вчені не змогли назвати точний час, коли саме він упав на Землю. Вуглецевий аналіз показав, що знахідка Хоула могла потрапити на Землю в період між 1889 і 1951 роками, коли астрономи зафіксували падіння декількох великих метеоритів.
Тепер метеорит став другим в колекції музею. Такі об'єкти зустрічаються на Землі набагато рідше, ніж золото, а тому коштують набагато дорожче.