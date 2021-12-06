Гігантське космічне око: вражаюче фото галактики у сузір'ї Тукана

У вже звичній рубриці "Зображення тижня" на сайті космічного телескопа Hubble Space Telescope з'явилося зображення галактики NCG 7329.

Структура на фото є спіральною галактикою, яка розташовується в сузір'ї Тукана. Яскрава центральна частина NCG 7329 виглядає як гігантське космічне око.

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Фотографія отримана за допомогою інструменту Wide Field Camera 3 (WFC3) – найбільш технологічно досконалого приладу "Габбла". Камера була встановлена ​​у травні 2009 року як заміна пристрою Wide Field and Planetary Camera 2 (WFPC2). Прилад WFC3 здатний захоплювати зображення у видимому, ближньому інфрачервоному, ближньому та середньому ультрафіолетовому ділянках електромагнітного спектра.

Як вдалося отримати фото

Зазначається, що для формування зображення було залучено чотири фільтри, які охоплюють різні спектральні діапазони. На фотографії чудово видно характерну структуру спіральних галактик, зокрема рукави, що закручуються проти годинникової стрілки. Вони є області активного зіркоутворення і складаються переважно з молодих гарячих світил.



Галактика NCG 7329 у високій роздільній здатності (натисніть для збільшення) / Фото Hubble