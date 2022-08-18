Людство повертається на Місяць: NASA викотило гігантську ракету SLS на стартовий майданчик

Вже зовсім скоро потужна американська ракета SLS з кораблем Orion відправляться у подорож до Місяця. Політ відбудеться в рамках місії Artemis I і буде повністю автономним. NASA вже викотило ракету на майданчик космічного центу Кеннеді та готує її до запуску.

Гігантська ракета Space Launch System зараз стоїть на космічному узбережжі в очікуванні свого першого польоту. Запуск заплановано на понеділок, 29 серпня, якщо все піде за планом.

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Політ до Місяця та назад

Космічний корабель Orion, розташований на вершині височезної ракети, повинен здійснити довгу подорож навколо Місяця та назад, що стане потенційно переломним моментом у сучасному дослідженні космосу. Ця місія буде плацдармом який для нових пілотованих польотів на поверхню Місяця.

Корабель Orion під час польоту повторить шлях, аналогічний траєкторії польоту Apollo 8.



Транспортування ракети SLS на стартовий майданчик / Фото NASA

Основними завданнями місії Artemis I буде перевірка роботи нової важкої ракети-носія NASA та капсули Orion. Простір у кабіні також використовуватиметься для експерименту MATROSHKA AstroRad Radiation Experiment (MARE), метою якого є вимірювання радіаційного опромінення екіпажу за межами регіонів, захищених магнітосферою Землі.

Що відомо про екіпаж Orion

Так, політ буде повністю автономним, однак корабель Orion не буде пустим. Місця екіпажу займуть два манекени Хельга та Зоар. Цікаво, що їх виготовили в Ізраїльському космічному агентстві. Варто наголосити, що роль манекенів в цьому польоті буде доволі серйозною. Вони обладнані датчиками, які вловлюватимуть радіаційне випромінювання під час польоту, аби продемонструвати яку кількість радіації майбутні астронавти повинні будуть витримати під час місій.



Манекени Зоар та Хельга / Фото NASA

Одна з моделей, Хельга, полетить до Місяця без захисту, а інша, Зоар, одягне спеціальний жилет для захисту від радіації під назвою AstroRad. До жіночої команди також приєднається третій манекен, який збиратиме дані про прискорення та вібрації в польоті.



Розміщення манекенів в кораблі Orion / Фото

Особливості експерименту

В рамках програми Artemis на поверхню Місяця повинна вперше в історії ступити жінка. Для цього фахівці NASA проводять попередню підготовку, проводять дослідження та готують все необхідне для місії.

Виявилося, що жінки схильні до більшого ризику наслідків шкідливого впливу космічної радіації. Дослідження дії радіації вказують на підвищений ризик розвитку раку. Інші дослідження також показали, що космічна радіація може проводити репродуктивне здоров'я жінок. Граничні рівні у жінок відрізняються від граничних рівнів у чоловіків, тому існує необхідність збору цих даних. Їхній аналіз дозволить інженерам NASA розробити способи мінімізації цих ефектів у майбутніх пілотованих місіях.

Наступна місія, Artemis II, яка попередньо запланована на травень 2024 року, дозволить команді астронавтів відправитися на Місяць вперше з часів Аполлона-17 – через майже 50 років.

Підготовка тривала довго

Попередні тести, випробування та підготовка до польоту тривала довго. NASA постійно переносила термін старту через невдачі. Так, під час генеральних репетицій ракети на початку цього року інженери NASA зіткнулися з технічними проблемами та кількома витоками водню.

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Досі невідомо чи вдалося NASA подолати усі складнощі та чи відбудеться старт як заплановано – 29 серпня. Залишається лише схрестити пальці та надіятися, що все пройде в штатному режимі. Навіть враховуючи те, що політ буде автономним – це одна з найбільш очікуваних космічних подій кількох останніх років, адже людство вирішило повернутися на Місяць.