Об'єкт, який сьогодні максимально наблизився до Землі, називають однією з найвіддаленіших із коли-небудь виявлених активних комет. Перевершує її лише далека мегакомета під назвою Комета Бернардінеллі-Бернштейна.

Цікаво Дослідники висунули нову гіпотезу формування Землі

Що відомо

Комети, які складаються переважно із замерзлих газів, каміння та пилу, стають активними, коли наближаються до Сонця: тепло зірки швидко нагріває комету, змушуючи її твердий лід перетворюватися в газ (процес, відомий як сублімація) і утворювати довкола хмару, відому як кома.

Комета C/2017 K2 нарешті потрапила в поле зору землян після того, як вперше була помічена телескопом Pan-STARRS у зовнішніх межах Сонячної системи в 2017 році.

Об'єкт максимально наблизився до нашої планети вночі, пройшовши в 270 мільйонів кілометрів від Землі (за орбітою Марса).

(за орбітою Марса). За подією можна було спостерігати за допомогою прямої трансляції завдяки проєкту Virtual Telescope Project, яка почалася о 01:15 за київським часом.

Команда зберегла запис прямого ефіру: відео

Цікаво, що коли К2 виявили у 2017 році між орбітами Сатурна та Урана, комета вже була активною. При цьому вона знаходилась на відстані 2,4 мільярда кілометрів від Сонця, що в 16 разів більше, ніж розташування Землі відносно Сонця.

Початкові спостереження показали, що комета має велике ядро і масивну кому. У той час як Канадсько-французько-Гавайський телескоп CFHT з'ясував, що ядро K2 може мати ширину від 30 до 160 кілометрів, дані космічного телескопа "Хаббл" показали, що його ширина – всього 18 кілометрів. Тому стверджувати щось про її розміри наразі важко. Нинішнє наближення дасть можливість уточнити розміри комети.

K2 залишатиметься в полі зору телескопа до кінця літа.