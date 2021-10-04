Гігантська каменюка: у межах Сонячної системи зафіксували найбільшу з виявлених комет

У Сонячній системі зафіксували гігантську комету – і завдяки новим спостереженням тепер точно встановлено, наскільки вона велика. Група астрономів з'ясувала, що її розмір становлять близько 150 кілометрів, а це значить, що мовиться про найбільшу з будь-коли виявлених комет.

Що відомо про найбільшу виявлену комету

Офіційна назва комети "C/2014 UN271 Бернардінеллі – Бернштейна". Вона була вперше виявлена у 2014 році в ході роботи над проєктом з вивчення темної енергії.

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Відкрили комету астрономи Педро Бернардінеллі та Гарі Бернштейн не могли її вивчити до червня 2021 року. На момент відкриття по яскравості об'єкта стало зрозуміло, що він досить великий – як мінімум 100 кілометрів у поперечнику, однак більш точне значення вчені отримати не могли.

Все тому, що комету спостерігали на відстані 29 а.о. (Майже на орбіті Нептуна), і це найбільша відстань на яку коли-небудь була виявлена ​​комета. Спочатку її навіть прийняли за малу планету.



Зафіксована комета C/2014 UN271 / Фото LOOK/LCO

Вивчення комети

У ході подальших спостережень вдалося більш точно встановити розмір об'єкта. Згідно з результатами аналізу, проведеного першовідкривачами, ядро ​​комети має діаметр близько 150 кілометрів, виходячи з її яскравості. Якщо це дійсно так, то вона є найбільшою з виявлених, причому з великим відривом від "колег".

Діаметр більшості комет становить від кількох кілометрів до декількох десятків кілометрів. Деякі особливо великі, наприклад, комета Хейла – Боппа, досягають 80 кілометрів у діаметрі. А попереднім рекордсменом є відкрита у 1729 році комета Сарабата діаметром близько 100 кілометрів.

Астрономи також зуміли обчислити орбіту комети. Зараз вона перебуває у затяжній космічній одіссеї. Приблизно 1,5 мільйона років тому вона перебувала у найбільш віддаленій точці на відстані близько 40 400 а.о. Востаннє об'єкт пролітав наші околиці приблизно 3,5 мільйона років тому і наближався до Сонця на відстань в межах 18 а.о. Однак у ході поточного візиту комета підійде до Сонця ще ближче.

Астрономи підрахували, що у 2031 році вона майже досягне орбіти Сатурна, а відстань до неї складе 10,9 а.о. Кома і хвіст комети, хоча вони видні дуже слабо, також були виявлені та вивчені.



Траєкторія руху комети C/2014 UN271 / Фото LOOK/LCO

Що нового вчені дізналися про комету "C/2014 UN271 Бернардінеллі – Бернштейна"

Згідно з новими даними, з поверхні комети випаровуються вуглекислий газ і аміак. Вчені з обсерваторії Лас-Кумбрес (Las Cumbres Observatory) повідомили, що 9 вересня комета значно посвітлішала на кілька годин.

Робити прогнози поки важко, але є шанс, що об'єкт стане значно яскравішим, ніж передбачалося раніше – до 9 зоряної величини, тобто трохи тьмянішим, ніж супутник Сатурна Титан. Хоча спочатку передбачалося, що вона буде не яскравішою від Плутона (зоряна величина 13,65). Однак при утворенні кірки водяного льоду комета знову може потьмяніти.