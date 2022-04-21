Гідність – одна з перших жертв війни: Річард Бренсон записав відео на підтримку українців

Британський підприємець та мільярдер Річард Бренсон звернувся до українок та українців, щоб підтримати їх спротив російській агресії. Записати відео його запросила найбільша в Україні незалежна спільнота освітян EdCamp Ukraine.

Бренсон вважає, що люди в Україні мають боротися за свою гідність, яка є головним подразником для диктаторів і першою жертвою будь-якої війни. Востаннє Бренсон висловлювався щодо можливої війни 19 лютого, напередодні російського вторгнення із закликом до всього світу підтримати Україну.

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Гідність не можна сприймати за належне. На неї постійно зазіхають: диктатори, які тримаються за владу, фанатики, які намагаються увіковічнити внутрішні якості, і байдужість перехожих перед лицем тиранії та несправедливості. На жаль, людська гідність – одна з перших жертв війни,

– вважає Бренсон.

Мільярдер окремо звернувся до українських освітян, закликаючи їх захищати гідність для майбутнього:

"Навчати дітей про те, що наші спільності вищі за відмінності, надихати на створення розмаїтих спільнот і спільності з людством, давати кожному й кожній відчуття, що вони важливі, – усе, що ви робите, вселяє надію, що ми зможемо скерувати людство кращим курсом, ніж ми рухаємося зараз".

Річард Бренсон є членом наглядової ради Global Dignity, організації, яка створила й проводить Усесвітній День гідності. В Україні його уже сім років поспіль організовують EdCamp Ukraine.

Звернення Річарда Бренсона до українців: дивіться відео

Повний текст звернення Річарда Бренсона:

Усім вітання!

На жаль, ми живемо в надзвичайний час. Щоразу, коли я виступаю на тему, яка мені палко небайдужа, на передній план виходить поняття людської гідності. Чи то йдеться про смертну кару, чи про завершення боротьби з наркотиками, чи про підтримку України і її народу.

Ідея того, що кожен і кожна з нас народжуються цінними, лежить в основі людського прогресу. Ця медаль має дві сторони. Але гідність не можна сприймати за належне. На неї постійно зазіхають: диктатори, що тримаються за владу, фанатики, що намагаються увіковічнити внутрішні якості, і байдужість перехожих перед лицем тиранії та несправедливості.

На жаль, людська гідність – одна з перших жертв війни. Другої світової, воєн у В’єтнамі, Сирії, Лівії, Лівані, Ємені… а тепер Україні. Із кожним новим днем російського нападу гідність і мир, життя без страху й агресії висять на волоску для мільйонів українців і українок, а також багатьох росіян, які не підтримують це вторгнення і чию гідність і свободу вільних висловлювань та мирних протестів роками відбирають шляхом репресій.

Пригадую мудрі слова мого дорогого друга, покійного архієпископа Дезмонда Туту: "Якщо хочете миру, то впевніться, що гідність кожного і кожної збережена". І я з ним згоден. Навіть коли воєнні дії припиняться, потрібні будуть роки роботи — для примирення, прощення і відновлення гідності по обидва боки цього конфлікту.

Читаючи новини, я часто думаю і переживаю: який світ успадкують мої онуки і їхні онуки? Перед нами стоїть стільки викликів, які треба вирішити: від катастрофічних змін клімату до повсюдних загроз для демократії. Та я знаю: якщо у нашому світі гідність захищатимуть і шануватимуть, то всі інші виклики цього світу можна буде здолати.

Саме тут світова робота із захисту гідності відіграє важливу роль. Навчати дітей про те, що наші спільності вищі за відмінності, надихати на створення розмаїтих спільнот і спільності з людством, давати кожному й кожній відчуття, що вони важливі, — усе, що ви робите, вселяє надію, що ми зможемо скерувати людство кращим курсом, ніж ми рухаємося зараз.

Дозвольте завершити сердечною подякою кожному й кожній за блискучу роботу. Світ потребує ще більше таких чемпіонів гідності, як ви.