Дослідники натрапили на невеликий отвір у відкладеннях. Його розширили і проповзли всередину. Кам'яний коридор привів їх до 13-метрової печери, де зі стелі звисали сталактити. Від знахідки очікують нових даних про культуру неандертальців.

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Що було у печері

"Це справжня кімната, – каже глава експедиції, директор Національного музею Гібралтару Клайв Фінлейсон. – У певному сенсі це майже як відкриття гробниці Тутанхамона. Ви потрапляєте в простір, у якому ніхто не бував уже 40 000 років"

На землі знайшли кістку ноги рисі, хребці плямистої гієни і велику кістку крила білоголового грифа.

Хтось давним-давно їх туди затягнув. Ми також знайшли шість або сім подряпин від кігтів на стінах печери. Зазвичай такі сліди асоціюються у вас з ведмедями – і у нас дійсно є останки ведмедя в печері. Але мені вони здаються трохи маленькими. Цікаво, чи дійсно це та рись, стегно якої ми знайшли, дряпала стіни?

— продовжує Фінлейсон.



Входи до печер Беннетта, Горхама, Авангарду та Хаєни, які складають чотири основні печери комплексу Горхама / Фото Клайв Фінлейсон/Музей Гібралтару

Команда впевнена, що вивчення нової печери може пролити світло на культуру і звичаї неандертальців, що населяли цю місцевість протягом понад ста тисяч років.

Раніше у різних частинах цих печер виявляли безліч свідчень їх проживання: вогнища, кам'яні знаряддя, останки тварин.

Чотири роки тому дослідники також виявили молочний зуб неандертальської дитини в районі, де мешкали гієни. Припускають, що тварини потягли дитину в одну з печер і її останки можуть все ще перебувати там.

Ці печери дали нам багато інформації про поведінку їхніх мешканців. І, на відміну від застарілих поглядів про неандертальців як на жорстоких мавпоподібних істот, ми розуміємо, що вони в усіх відношеннях були людьми і вели людський спосіб життя,

– підсумовує вчений.

Дослідження тривають. Для самого ж професора це більше, ніж просто пошук скелетів. Великою мірою це й особистий інтерес. Він розповідає, що провів ДНК-тест, який виявив у нього трохи більше двох відсотків генів неандертальців. Він прагне дізнатись більше про те, ким були неандертальці, як вони жили, як померли.