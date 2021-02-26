Гейтс розповів, що віддає перевагу Android-смартфонам

Глава корпорації Microsoft Білл Гейтс вперше виступив у популярному сервісі Clubhouse. Там він зробив кілька цікавих заяв, зокрема про те, яким смартфонам віддає перевагу.

Так, Гейтс заявив, що вважає кращими смартфони, що працюють на базі операційної системи Android.

Цікаво Білл Гейтс закликав вирішувати земні проблеми, а не думати про освоєння інших планет

Чому Android

За його словами, програмне забезпечення Microsoft, яке встановлене деякими виробниками Android, він вважає дуже зручним.

Також Гейтс вважає, що ці смартфони більш гнучкі у питанні роботи програмного забезпечення і операційної системи. При цьому він додав, що має багато друзів, які користуються iPhone.

Цікаво, що соцмережа Clubhouse нині працює лише на девайсах на базі iOS. Тож, очевидно, про свою до смартфонів на Android Білл Гейтс озвучував через якийсь девайс Apple.

Проблеми біткойна

Крім того, Гейтс озвучив свою позицію щодо біткойна. Він каже, що дуже добре сприймає біткойн.

Проблема полягає у тому, що майнінг криптовалюти вимагає великих обчислювальних потужностей і споживає багато електроенергії, що погано для екології. Також він повідомив, що не інвестував в біткойн.