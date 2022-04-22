Геть з інстаграму, тікток некрасивий: Instagram буде боротися за оригінальний контент

Instagram вводить "рейтинг оригінальності", щоб просувати оригінальний контент. Алгоритми визначатимуть, яке відео створено за допомогою її інструментів, а яке — завантажено з інших джерел.

Глава соціальної мережі опублікував на своїй сторінці в Twitter оголошення про нововведення. Він заявив, що творці оригінального контенту повинні отримувати більше уваги та визнання.

Цікаво Більше ніякої Сизрані: Росія включила Марка Цукерберга у новий санкційний список

Що відомо про функцію

"Ми додали нові способи позначення та покращили рейтинг: Товарні теги, Покращені (розширені) теги, Рейтинг оригінальності. Творці настільки важливі для майбутнього Instagram, і ми хочемо бути впевнені, що вони успішні та отримають всю похвалу, на яку заслуговують".

Якщо ви створюєте щось з нуля, ви повинні отримати більше визнання, ніж якби репостили щось, знайдене у когось іншого. Ми постараємося зробити більше, щоб заохочувати оригінальний контент,

– каже Моссері.

Як саме Instagram визначатиме, який контент вважати оригінальним, і як заохочувати авторів, поки незрозуміло.