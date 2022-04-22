Геть з інстаграму, тікток некрасивий: Instagram буде боротися за оригінальний контент
Джерело:Адам Моссері
Instagram вводить "рейтинг оригінальності", щоб просувати оригінальний контент. Алгоритми визначатимуть, яке відео створено за допомогою її інструментів, а яке — завантажено з інших джерел.
Глава соціальної мережі опублікував на своїй сторінці в Twitter оголошення про нововведення. Він заявив, що творці оригінального контенту повинні отримувати більше уваги та визнання.
Цікаво Більше ніякої Сизрані: Росія включила Марка Цукерберга у новий санкційний список
Що відомо про функцію
"Ми додали нові способи позначення та покращили рейтинг: Товарні теги, Покращені (розширені) теги, Рейтинг оригінальності. Творці настільки важливі для майбутнього Instagram, і ми хочемо бути впевнені, що вони успішні та отримають всю похвалу, на яку заслуговують".
Якщо ви створюєте щось з нуля, ви повинні отримати більше визнання, ніж якби репостили щось, знайдене у когось іншого. Ми постараємося зробити більше, щоб заохочувати оригінальний контент,
– каже Моссері.
Як саме Instagram визначатиме, який контент вважати оригінальним, і як заохочувати авторів, поки незрозуміло.
- Нововведення, ймовірно, стане величезною проблемою для акаунтів-агрегаторів, які набирають підписників та перегляди за рахунок копіювання фото і відео з інших соцмереж – наприклад, з TikTok.
- Платформи Meta мають найбільшу аудиторію, але TikTok і Twitter — це місця, де створюються нові меми та тренди.
- Імовірно, сервіс тепер буде занижувати рейтинг видачі чужих матеріалів, і рідше показуватиме їх в рекомендаціях.
- Деякі ЗМІ, що пишуть про технології, вже назвали це оновлення "боротьбою з TikTok".