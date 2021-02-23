Створено геопросторовий інтелект: він знатиме все про людей, місця і предмети на Землі
У США готуються до запуску геопросторового інтелекту (GEOINT), який буде стежити за всім, що відбувається на території країни і супротивників: від людей і їх пересування до місць і об'єктів на поверхні планети.
Джерело:c4isrnet
Влада Штатів вважає, що система GEOINT допоможе повернути країні технологічну перевагу, втрачену після закінчення Холодної війни, і поліпшити економічні показники.
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Що відомо про нову технологію
GEOINT включає в себе різноманітну інформацію про людей, місця і предмети на поверхні Землі, а також має широкий спектр застосування: від картографування до розвідки корисних копалин і комерційної логістики, але особливо цінний для військових цілей, для розуміння дій потенційних супротивників.
На думку Лорен Томпсон, головної операційної директорки Інституту Лексінгтона, проєкт у тому вигляді, в якому його запланували творці, неможливий. Це пов'язано з тим, що ресурси в його розробку вкладають іноземні компанії, отже він не буде під повним контролем лише американського уряду. Наприклад, Китай все більше домінує в ланцюжках постачання, встановлює глобальні технологічні стандарти й поступово витісняє американські компанії з ринку.
Що пропонує Лорен Томпсон
- За словами Томпсон, першим кроком до пожвавлення комерційного сегмента GEOINT в США могло б стати оновлення регуляторної політики, що відображає поточні ринкові умови. Через обмеження, введені урядом США для захисту національної безпеки, економічна вигода проєктів у сфері GEOINT для американських компаній знаходиться під питанням. Для порівняння, китайські підприємства продають на відкритому ринку зображення з супутників з високою роздільною здатністю і короткочасним повторним відвідуванням порівняно дешевше, ніж це могли б робити американці. Томпсон вважає, що Америка не зможе залишатися конкурентоспроможною в GEOINT або будь-якій іншій критично важливій галузі, якщо її власна політика регулювання стримує інновації.
- Другим кроком, за словами Томпсон, уряд повинен використовувати свою значну купівельну спроможність, щоб віддавати перевагу місцевим джерелам комерційної геопросторової інформації. Американські провайдери не можуть конкурувати на рівних з іноземними, які значною мірою субсидуються їхніми урядами. Китай, безумовно, в цьому плані є "найгіршим злочинцем", вважає Томпсон.
- Крім того, розвідка США може залишитися без американських технологічних продуктів. Вона не повинна покладатися на розвідувальну інфраструктуру, яка розробляється, будується, експлуатується, обслуговується або розміщується в інших країнах або компаніями, що знаходяться під іноземним впливом. Але якщо американські постачальники не можуть протиставити свої продукти конкурентним з інших країн, то у розвідувального товариства просто може не бути вибору.
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