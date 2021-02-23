У США готуються до запуску геопросторового інтелекту (GEOINT), який буде стежити за всім, що відбувається на території країни і супротивників: від людей і їх пересування до місць і об'єктів на поверхні планети.

Влада Штатів вважає, що система GEOINT допоможе повернути країні технологічну перевагу, втрачену після закінчення Холодної війни, і поліпшити економічні показники.

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Що відомо про нову технологію

GEOINT включає в себе різноманітну інформацію про людей, місця і предмети на поверхні Землі, а також має широкий спектр застосування: від картографування до розвідки корисних копалин і комерційної логістики, але особливо цінний для військових цілей, для розуміння дій потенційних супротивників.

На думку Лорен Томпсон, головної операційної директорки Інституту Лексінгтона, проєкт у тому вигляді, в якому його запланували творці, неможливий. Це пов'язано з тим, що ресурси в його розробку вкладають іноземні компанії, отже він не буде під повним контролем лише американського уряду. Наприклад, Китай все більше домінує в ланцюжках постачання, встановлює глобальні технологічні стандарти й поступово витісняє американські компанії з ринку.

Що пропонує Лорен Томпсон

За словами Томпсон, першим кроком до пожвавлення комерційного сегмента GEOINT в США могло б стати оновлення регуляторної політики, що відображає поточні ринкові умови. Через обмеження, введені урядом США для захисту національної безпеки, економічна вигода проєктів у сфері GEOINT для американських компаній знаходиться під питанням. Для порівняння, китайські підприємства продають на відкритому ринку зображення з супутників з високою роздільною здатністю і короткочасним повторним відвідуванням порівняно дешевше, ніж це могли б робити американці. Томпсон вважає, що Америка не зможе залишатися конкурентоспроможною в GEOINT або будь-якій іншій критично важливій галузі, якщо її власна політика регулювання стримує інновації.

Другим кроком, за словами Томпсон, уряд повинен використовувати свою значну купівельну спроможність, щоб віддавати перевагу місцевим джерелам комерційної геопросторової інформації. Американські провайдери не можуть конкурувати на рівних з іноземними, які значною мірою субсидуються їхніми урядами. Китай, безумовно, в цьому плані є "найгіршим злочинцем", вважає Томпсон.