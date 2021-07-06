Потреби людства в кольорових і рідкісних металах постійно ростуть. Видобування розширюється, завдаючи величезної шкоди навколишньому середовищу і навіть викликаючи збройні конфлікти. Щоб знизити цю шкоду, спростивши видобуток міді та інших металів, оксфордські вчені запропонували уважніше придивитися до вулканів, де їх можна витягувати з розчину і паралельно отримувати зелену геотермальну енергію.

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Чому саме вулкани

Багато родовищ кольорових металів утворилися в далекому минулому саме завдяки діяльності вулканів.

Під час виверження до поверхні виноситься гарячий концентрований розчин, що містить мідь, а також цинк, літій, срібло і золото. Маса з часом остигає і утворює поклади.

Під діючим вулканом, на глибині в кілька кілометрів, можуть накопичуватися великі обсяги багатої металами рідини. Витягувати ресурси з неї теоретично можна з набагато меншими витратами і збитком природі, ніж з кам'яної руди.

При цьому висока температура дозволяє паралельно отримувати геотермальну електрику, яку можна пускати на живлення видобувного обладнання та інфраструктури.

Оксфордські геологи показали, що подібні багаті металами розчини зберігаються в пористих породах під діючими вулканами в Італії, Японії, Мексиці, Індонезії та на Антильських островах. За їхнім висновком, такі резервуари можуть бути чи не у кожного активного вулкана в світі — справжнє золоте дно, іноді в прямому сенсі слова. Наприклад, новозеландський вулкан Уайт-Айленд, за розрахунками вчених, в рік викидає близько 100 тонн міді і 4,5 кілограма золота, проте куди більша частина залишається в глибоких резервуарах — у вигляді насиченого гарячого розчину.

Як видобути метали з-під вулкана

На жаль, видобуток таких матеріалів потребує створення нових інструментів і технологій. Насичений розчин розігрітий іноді до 450 градусів. Для роботи з ним потрібні труби і техніка зі спеціальними покриттями. Крім того, необхідно точно оцінити ризик спровокувати виверження.

Поки вчені вважають, що він невеликий. Однак це варто перевірити, і геологи вже підбирають місце для першого експериментального буріння. За їх словами, реально розробка вулканічних ресурсів може початися через 5-15 років.