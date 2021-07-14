Геологи виявили сліди цунамі від падіння астероїда, що згубив динозаврів

У скам'янілих осадових відкладеннях на дні колишнього океану вчені помітили високі складки. Вони були сформовані проходженням цунамі, викликаного астероїдом, що, ймовірно, спричинив крейдове вимирання.

Близько 66 мільйонів років тому масивний астероїд, що впав на Землю поблизу нинішньої Мексики, завершив довгу еру домінування динозаврів. Ударна хвиля спричинила сильний жар і призвела до глобальних пожеж, крізь товщу планети пройшли потужні сейсмічні хвилі, а по океану прокотилося цунамі. Над Північною Америкою здійнялися хвилі води, найнебезпечніша з яких могла досягати 1500 метрів у висоту.

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Сліди древньої катастрофи

Вчені знайшли сліди таких хвиль у скам'янілих осадових породах. Тоді ці породи знаходилися на дні прибережного мілководдя, а сьогодні опинилися в центрі штату Луїзіана. Їх вдалося помітити завдяки сейсмографії.

Гері Кінсленд і його колеги з Луїзіанського університету скористалися даними, зібраними нафтовидобувною компанією Devon Energy, яка проводила розвідку на території штату. Вчені помітили, що на глибині близько 1500 метрів там знаходиться серія скам'янілих складок — подібних до тих, які утворюються на дні біля берега водойми під дією хвиль. Проте їхні розміри були значно більшими: висота сягає 16 метрів з відстанню між гребенями, що доходить до кілометра.



Сейсмографія показала сліди цунамі, які збереглися до нашого часу в земній корі / Фото Kinsland et al

Автори впевнені, що це сліди цунамі від астероїда Чіксулуб, що пройшов по мілководдю. На це вказує і місце розташування складок, і їх орієнтація.

За даними Кінсленда і його колег, глибина моря тут у той час досягала близько 60 метрів. Потужні хвилі могли залишити складки на дні, які потім довго не руйнувалися припливами і штормами, дозволивши їм зберегтися в геологічному літописі.