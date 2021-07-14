Близько 66 мільйонів років тому масивний астероїд, що впав на Землю поблизу нинішньої Мексики, завершив довгу еру домінування динозаврів. Ударна хвиля спричинила сильний жар і призвела до глобальних пожеж, крізь товщу планети пройшли потужні сейсмічні хвилі, а по океану прокотилося цунамі. Над Північною Америкою здійнялися хвилі води, найнебезпечніша з яких могла досягати 1500 метрів у висоту.

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Сліди древньої катастрофи

Вчені знайшли сліди таких хвиль у скам'янілих осадових породах. Тоді ці породи знаходилися на дні прибережного мілководдя, а сьогодні опинилися в центрі штату Луїзіана. Їх вдалося помітити завдяки сейсмографії.

Гері Кінсленд і його колеги з Луїзіанського університету скористалися даними, зібраними нафтовидобувною компанією Devon Energy, яка проводила розвідку на території штату. Вчені помітили, що на глибині близько 1500 метрів там знаходиться серія скам'янілих складок — подібних до тих, які утворюються на дні біля берега водойми під дією хвиль. Проте їхні розміри були значно більшими: висота сягає 16 метрів з відстанню між гребенями, що доходить до кілометра.



Сейсмографія показала сліди цунамі, які збереглися до нашого часу в земній корі / Фото Kinsland et al

Автори впевнені, що це сліди цунамі від астероїда Чіксулуб, що пройшов по мілководдю. На це вказує і місце розташування складок, і їх орієнтація.

За даними Кінсленда і його колег, глибина моря тут у той час досягала близько 60 метрів. Потужні хвилі могли залишити складки на дні, які потім довго не руйнувалися припливами і штормами, дозволивши їм зберегтися в геологічному літописі.