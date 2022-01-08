Геологи дослідили "гарячі точки", які утворюють вулканічні острови

Галапагоси, Канари. Гаваї, Ісландія – що об'єднує ці острови? Звісно, вулкани. Саме вони стали причиною утворення цих земель.

Під вулканічними островами, які розташовані не на стику тектонічних плит, розташовуються так звані "гарячі точки". Вони являють собою, камери з розплавленою породою, яка підіймається з глибин мантії Землі. Та останнє дослідження показує, що утворення "гарячих точок" не завжди пов'язане з розпеченою речовиною з глибин планети.

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Ісландія є найбільшим вулканічним островом на Землі / Фото USA Today

Детальніше про дослідження

Попередні дослідження "гарячих точок" показали, що їхня температура на 100 – 300 градусів за Цельсієм вища за температуру магми у розломах між тектонічними плитами. На думку науковців, це означало, що джерелом розпечених порід для "гарячих точок" посеред тектонічних плит є надра Землі.

Але нове дослідження геологів було масштабнішим, а тому виявило, що попередня теорія, можливо, не вірна:

Близько 45% "гарячих точок" були в середньому на 155 градусів за Цельсієм гарячішими за матеріал у тектонічних розломах.

40% "гарячих точок" були гарячішими всього лише на 50 – 136 градусів за Цельсієм. Тобто, вони були уже не настільки гарячими, щоб підтримувати активний підйом розпечених порід з надр планети.

Близько 15% "гарячих точок" були взагалі "холодними" – їхня температура була або меншою за температуру матеріалу у тектонічних розломах, або більшою максимум на 36 градусів за Цельсієм.

Ба більше, науковці також дослідили концентрацію ізотопів гелію у "гарячих точках":

Породи, які підіймаються з глибин Землі багатші на гелій-3, адже він зберігся з часів формування планети.

Гелій-4 утворюється в результаті розпаду радіоактивних елементів, наприклад, урану.

Виявилося, що у "гарячих точках" з вищою температурою кількість гелію-3 переважає над гелієм-4. У холодніших точках усе навпаки. Це може свідчити про те, що у двох останніх "температурних випадках" "гарчі точки" виникали не у надрах планети, а у верхній мантії.

Що ж, це дослідження свідчить, що, можливо, "класична модель" "гарячих точок" під вулканічними островами посеред тектонічних плит – не вірна чи лише частково вірна. Проте знадобиться більше досліджень, щоб підтвердити нову теорію.