Під вулканічними островами, які розташовані не на стику тектонічних плит, розташовуються так звані "гарячі точки". Вони являють собою, камери з розплавленою породою, яка підіймається з глибин мантії Землі. Та останнє дослідження показує, що утворення "гарячих точок" не завжди пов'язане з розпеченою речовиною з глибин планети.

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Ісландія є найбільшим вулканічним островом на Землі / Фото USA Today

Детальніше про дослідження

Попередні дослідження "гарячих точок" показали, що їхня температура на 100 – 300 градусів за Цельсієм вища за температуру магми у розломах між тектонічними плитами. На думку науковців, це означало, що джерелом розпечених порід для "гарячих точок" посеред тектонічних плит є надра Землі.

Але нове дослідження геологів було масштабнішим, а тому виявило, що попередня теорія, можливо, не вірна:

Близько 45% "гарячих точок" були в середньому на 155 градусів за Цельсієм гарячішими за матеріал у тектонічних розломах.

40% "гарячих точок" були гарячішими всього лише на 50 – 136 градусів за Цельсієм. Тобто, вони були уже не настільки гарячими, щоб підтримувати активний підйом розпечених порід з надр планети.

Близько 15% "гарячих точок" були взагалі "холодними" – їхня температура була або меншою за температуру матеріалу у тектонічних розломах, або більшою максимум на 36 градусів за Цельсієм.

Ба більше, науковці також дослідили концентрацію ізотопів гелію у "гарячих точках":

Породи, які підіймаються з глибин Землі багатші на гелій-3, адже він зберігся з часів формування планети.

Гелій-4 утворюється в результаті розпаду радіоактивних елементів, наприклад, урану.

Виявилося, що у "гарячих точках" з вищою температурою кількість гелію-3 переважає над гелієм-4. У холодніших точках усе навпаки. Це може свідчити про те, що у двох останніх "температурних випадках" "гарчі точки" виникали не у надрах планети, а у верхній мантії.

Що ж, це дослідження свідчить, що, можливо, "класична модель" "гарячих точок" під вулканічними островами посеред тектонічних плит – не вірна чи лише частково вірна. Проте знадобиться більше досліджень, щоб підтвердити нову теорію.