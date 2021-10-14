Одна з популярних теорій походження корінних народів Америки мовить, що перші поселенці прибули з північно-східної Азії. В тому числі – з Японії. Прихильники цієї теорії стверджують, що перші американці є далекою родиною жителям "країни Сонця, що сходить" періоду Дзьомон. Таке припущення виникло через схожість археологічних культур.

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"Японська" теорія походження індіанців

Згідно з "японською" теорією та "моделлю подвійної структури", першочергово, від 16 тисяч років тому, на території сучасної Японії жили мисливці-збирачі, які, ймовірно, стали основоположниками культури Дзьомон. Набагато пізніше, близько 2 300 років тому, туди прийшли східноазіатські фермери, які вміли вирощувати рис.

Потепління після льодовикового максимуму, яке відбулося 17 – 18 тисяч років тому, спричинило міграцію носії культури Дзьомон на північ від Японських островів. Поступово вони досягнули сьогоднішньої Берингової протоки, яка тоді була перешийком. Мисливці-збирачі перетнули її й опинилися на території Північної Америки.

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Спростування "японської" теорії

У новій науковій роботі провели детальне генетичне дослідження та виявили, що археологічні збіги культури Дзьомон та культури мезоамериканців – це дійсно лише збіги. Генетично це ніяк не підтверджується.

Ці люди (Дзьомон), які жили в Японії 15 тисяч років тому, є малоймовірним джерелом походження корінних американців. Ні біологія скелета, ні генетика не вказують на зв'язок між Японією та Америкою. Найбільш імовірним джерелом індіанського населення є Сибір,

– говорить автор дослідження професор Річард Скотт.

Також дослідження показало, що корінні народи Америки мають два джерела походження свого геному:

Перше джерело походить від популяції, яка відокремилася від предків жителів Східної Азії, представників сучасного народу Хань. Це сталося в середньому близько 30 тисяч років тому. Пізніше, близько 24 тисяч років тому, ця популяція ще раз розділилася на представників палеосибірських народів та народів Берингії, які й мігрували до Америки. Друге джерело має західно-євроазійське походження. Ця генетична лінія "почалася" близько 20 тисяч років тому.

Саме комбінація цих двох генетичних джерел переважають у сучасному геномі індіанців. Напротивагу цьому, генетика показує дуже слабкий зв'язок між людьми культури Дзьомон та корінними американськими народами.