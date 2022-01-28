Як стало відомо, Пічаї та його колег звинувачують у порушенні закону Про авторське право. Усі вони начебто причетні до нелегального завантаження його фільму Ek Haseena Thi Ek Deewana Tha в YouTube.

Цікаво Не зберігайте ці файли у вашому Google Drive: алгоритми сервісу помилково блокують акаунти

Що відомо про затримання

У позові йдеться про те, що автор фільму Суніл Даршан не продавав права на свій фільм 2017 року.

Однак фільм доступний на YouTube і вже зібрав величезну кількість переглядів.

Режисер наголошує, що його фільм переглянули понад мільярд разів.

Крім того, величезні суми грошей заробляються на нелегальних завантаженнях.

Я покладаю відповідальність на Сундара Пічаї, оскільки він представляє Google. Я відстежив понад 1 мільярд переглядів мого фільму Ek Haseena Thi Ek Deewana Tha. Жодних дій вжито не було, попри те, що компанія висловила заклопотаність,

– каже Суніл Даршан.

Що думають у Google

Компанія на свій захист заявила, що вона має механізм, який дозволяє правовласникам захищати свій контент на таких платформах, як YouTube. Крім того, при зверненні в Google представник компанії в Індії сказав, що компанія покладається на власників авторських прав, які повідомляють її про несанкціоновані завантаження. Компанія пропонує їм інструменти управління, такі як система ідентифікації контенту YouTube, яка дає правовласникам автоматизований спосіб ідентифікації, блокування, просування і навіть заробітку на завантаженні свого контенту.

Представник Google запевняє, що коли власник авторських прав повідомляє про відео, що порушує авторські права, компанія негайно видаляє контент відповідно до закону і закриває облікові записи користувачів з декількома порушеннями авторських прав. Чи означає це, що Суніл Даршан не скаржився на порушення його прав самій компанії, неясно. Неясно й те, про яку "висловлену заклопотаність" він говорить. Ймовірно, позивач наполягатиме на тому, що він повідомив модераторів YouTube про нелегальний контент, але ті проігнорували його запит на видалення.

Варто зазначити, що зараз, судячи з усього, спірний контент під назвою Ek Haseena Thi Ek Deewana Tha уже видалили з платформи. За цією назвою можна знайти лише огляди, плейлісти на інший контент, що стосується фільму. Максимальну кількість переглядів – 1,7 мільйона – має підбірка музики. Але не сам фільм.