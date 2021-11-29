Наразі Джек Дорсі крім Twitter керує ще й Square – компанією з цифрових платежів. Один з акціонерів соцмережі, компанія Elliott Management, намагалася змістити його ще у 2020 році.

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Чому Дорсі йде

Про конкретні причини жодної інформації немає. Представники Twitter не відповіли на запит про коментарі.

Однак, як пише джерело, засновник Elliott Management, інвестор та мільярдер Пол Сінгер сумнівався, чи повинен Дорсі керувати одразу двома публічними компаніями. Він закликав його піти з посади генерального директора однієї з них. Тому, як припускають у CNBC, саме це й могло стати причиною.

Нагадаємо, Джек Дорсі був одним з тих, хто 13 липня 2006 року заснував Twitter. Це одна й найпопулярніших сьогодні соцмереж, яка дає можливість будь-кому публікувати короткі текстові повідомлення – до 280 символів.