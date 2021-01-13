Компанія General Motors в ході віртуальної виставки CES 2021 оголосила про запуск нового підрозділу BrightDrop, який запропонує комерційним клієнтам повністю електричні транспортні засоби поряд з програмною екосистемою для їх моніторингу.

Нова компанія GM розповіла про першого клієнта. Ним стала американська компанія FedEx, що надає поштові, кур'єрські та інші послуги логістики по всьому світу. Повідомляється, що BrightDrop буде використовувати платформу Ultium для повністю електричних транспортних засобів, пише TechCrunch.

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Що відомо

Першими продуктами BrightDrop стали електричний фургон EV600 з запасом ходу 402 кілометри й електричний моторизований контейнер для транспортування EP1, який буде доступний в першому півріччі. У контейнері можна перевозити до 91 кілограма вантажу.



Електричний контейнер для перевезення вантажу / Фото BrightDrop

Обоє отримають безліч функцій, розроблених, щоб надати клієнтам можливість моніторингу та управління транспортним засобом, включаючи моніторинг місця розташування, стан батареї і віддалені команди для блокування і розблокування.

Поки що BrightDrop займається розробкою кількох прототипів, в тому числі транспортного засобу для доставки на середні відстані. Такий транспорт буде перевозити кілька контейнерів EP1. Крім того, компанія готує концепт транспортного засобу для швидкої доставки вантажів.



Транспортний модуль для перевезення контейнерів EP1 / Фото BrightDrop

GM також розробила набір програмних інструментів, щоб запропонувати екосистему електромобілів для комерційного ринку. Крім того, компанія створює дилерську мережу для підтримки продажів і обслуговування і планує допомогти комерційним клієнтам створити інфраструктуру зарядки.