Автовиробник General Motors, що продає сотні тисяч бензинових пікапів і позашляховиків щороку, прийняв рішення, яке відіб'ється на всій автоіндустрії США. Компанія обіцяє стати вуглецево-нейтральною до 2040 року.

Джерело: Verge

У рамках оновленого плану компанії вже до 2025 General Motors має намір на 40% скоротити виробництво автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння на території США, а до 2035 року – повністю перейти на випуск лише електричних моделей машин і електричного роботизованого транспорту.

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Як компанія переходитиме на нове виробництво

Для того щоб повністю відмовитися від викидів в атмосферу вуглекислого газу до 2040, General Motors збирається за найближчі 20 років "видалити емісію з усієї продукції" компанії, включаючи всі автомобілі і всі фабрики. А в тих випадках, коли це буде неможливо, GM стане купувати так звані вуглецеві кредити, щоб нейтралізувати завдану навколишньому середовищу шкоду. Слід зазначити, що в зазначений період компанія не збирається припиняти продаж бензинових автомобілів.

Як рішення GM вплине на індустрію

Оскільки General Motors – найбільший виробник автомобілів у Північній Америці, його рішення покінчити з емісією вуглецю на всіх етапах виробничого процесу торкнеться багатьох у цій галузі, а виконання обіцяного не гарантоване.

До 2030 GM зобов'язалася використовувати "100-відсоткову оновлювану енергію" для живлення своїх фабрик і установ в США, а інших виробничих комплексів, розташованих по всьому світу, це торкнеться до 2035 року. Важче буде позбутися від емісії кінцевих продуктів і ланцюгів постачання, які складають 75% вуглецевого сліду GM.

Втім, компанія залишила собі простір для маневру. У пості в LinkedIn глава GM Мері Барра описала жорсткі терміни відмови від виробництва легкових автомобілів з ДВЗ швидше як "прагнення", а не твердий намір. Крім того, компанія до 2025 року скоротить на 40% продаж машин з ДВЗ тільки на території США, щодо інших країн таких зобов'язань не озвучено. Повна відмова концерну від виробництва машин на вуглецевому паливі повинна відбутися за 15 років – до 2035 року.

Інші екологічні ініціативи GM

Це не перший крок GM у напрямку створення чистішого транспорту. Нещодавно компанія прийняла зобов'язання до 2025 збільшити фонд з випуску електричного і автономного транспорту з 20 до 27 мільярдів доларів. Також GM збирається випустити за цей час 30 нових моделей електромобілів і неозвучену наразі кількість моделей автономних транспортних засобів.

Заявлені інвестиції включають в себе, за заявою компанії, безперервний розвиток технології акумуляторів GM Ultium, оновлення виробничих потужностей, включаючи Factory ZERO в Мічигані і Spring Hill Manufacturing в Теннессі, а також інвестування в нові об'єкти, такі як Ultium Cells LLC в Огайо.