General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS), американська компанія, що виконує замовлення для оборонної промисловості США та спеціалізується на виготовленні електромагнітних та енергетичних пускових систем, підписала контракт з техаською Firefly Aerospace, засновником і головним інвестором якої є українець Макс Поляков.

Згідно з контрактом, ракета Alpha Firefly Aerospace доставить у космос розроблений GA-EMS експериментальний орбітальний супутник (OTB) зі встановленим на ньому ширококутним реєстратором часток забруднення у атмосфері (Multi-Angle Imager for Aerosols, MAIA) NASA.

Якщо пропустили Firefly Aerospacе отримала контракт NASA на 93,3 мільйона доларів з доставки вантажів на Місяць

Чому це важливо

Джерело: GA

Даний контракт є важливим показником партнерства компаній в оборонному секторі. Запуск ракети планується у 2022 році з бази ВПС Ванденберг в США.

Довідка. МАІА – це важлива місія в рамках програми NASA по вивченню Землі Earth System Science Pathfinder Program дослідницького центру Ленглі, Вірджинія. Науково-дослідний центр по розробці ракетних та реактивних устаткувань NASA в Пасадені, штат Каліфорнія, відповідає за проектування, розробку та доставку приладів MAIA.

"Протягом запланованої трирічної роботи на орбіті MAIA вимірюватиме рівень забруднення атмосфери. Дані з MAIA допоможуть виявити взаємозв'язок між кількістю зважених твердих частинок в атмосфері і розвитком серцево-судинних і респіраторних захворювань у 12 цільових регіонах по всьому світу. Це прекрасний приклад того, як розвиток космічної галузі сприяє поліпшенню життя на Землі, що є основою філософії Ноосфери", – зазначив Макс Поляков, основний інвестор Firefly Aerospace.

Ракета Firefly Alpha відповідає усім технічним і експлуатаційним вимогам до запуску космічного апарату OTB GA-EMS з приладом MAIA в якості основної корисного навантаження ракети. Комбінуючи унікальність Firefly в області запуску ракет з нашим новітнім підходом до проєктування та розробки супутників, GA-EMS може гарантувати, що такі проєкти як MAIA від NASA, які спрямовані на геонаукові дослідження, виконуються передовими методами,

– заявив Скотт Форне, президент GA-EMS.



Ракета Alpha FireflyAerospace / Фото FireflyAerospace