General Atomics уклала контракт з Firefly Aerospace інвестора Макса Полякова у рамках місії NASA
General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS), американська компанія, що виконує замовлення для оборонної промисловості США та спеціалізується на виготовленні електромагнітних та енергетичних пускових систем, підписала контракт з техаською Firefly Aerospace, засновником і головним інвестором якої є українець Макс Поляков.
Джерело:24 канал
Згідно з контрактом, ракета Alpha Firefly Aerospace доставить у космос розроблений GA-EMS експериментальний орбітальний супутник (OTB) зі встановленим на ньому ширококутним реєстратором часток забруднення у атмосфері (Multi-Angle Imager for Aerosols, MAIA) NASA.
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Чому це важливо
Джерело: GA
Даний контракт є важливим показником партнерства компаній в оборонному секторі. Запуск ракети планується у 2022 році з бази ВПС Ванденберг в США.
"Протягом запланованої трирічної роботи на орбіті MAIA вимірюватиме рівень забруднення атмосфери. Дані з MAIA допоможуть виявити взаємозв'язок між кількістю зважених твердих частинок в атмосфері і розвитком серцево-судинних і респіраторних захворювань у 12 цільових регіонах по всьому світу. Це прекрасний приклад того, як розвиток космічної галузі сприяє поліпшенню життя на Землі, що є основою філософії Ноосфери", – зазначив Макс Поляков, основний інвестор Firefly Aerospace.
Ракета Firefly Alpha відповідає усім технічним і експлуатаційним вимогам до запуску космічного апарату OTB GA-EMS з приладом MAIA в якості основної корисного навантаження ракети. Комбінуючи унікальність Firefly в області запуску ракет з нашим новітнім підходом до проєктування та розробки супутників, GA-EMS може гарантувати, що такі проєкти як MAIA від NASA, які спрямовані на геонаукові дослідження, виконуються передовими методами,
– заявив Скотт Форне, президент GA-EMS.
Ракета Alpha FireflyAerospace / Фото FireflyAerospace
Що відомо про General Atomics?Це американська група компаній, що спеціалізується на дослідженнях, розробці і виробництві першокласних електромагнітних і електричних пускових систем. Розробки і технології компанії використовуються в авіаційній, космічній, оборонній, енергетичній та інших галузях. Найбільш відомими продуктами компанії є гармата, вироблена за технологією "Railgun", система Maglev, системи запуску літальних апаратів для авіаносців, системи лазерного озброєння і супутникові технології. Детальніше про GA-EMS можна дізнатися за цим посиланням.
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