Спорт не потрібний: виявлена мутація гена, яка не дозволяє набрати зайву вагу

Багато людей мріють про те, щоб мати худе тіло без необхідності займатися спортом або обмежувати себе в їжі. І це можливо. Правда, доступна така "функція" не всім людям. Вчені відшукали ген, який, ймовірно, відповідає за обмеження максимальної ваги, яку людина може набрати.

Вчені з Англії, Швеції, Мексики та США дослідили гени сотень тисяч людей. Виявилося, що в середньому 1 людина на 2,5 тисячі має рідкісну мутацію гена GPR75. Ця мутація на 54% знижу ймовірність розвитку ожиріння. Схожі результати показали й досліди на мишах. Їхня мутація гена GPR75 спричиняла зменшений набір ваги. Якщо гену не вистачало однієї копії гена, то тварини набирали на 25% меншу вагу, а якщо не було двох копій, то на 44%.

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Детальніше про дослідження

Міжнародна група вчених провела дослідження, в якому взяли участь понад 645 тисяч людей із США, Мексики та Великої Британії. Науковці не секвенували кожен ген, а зосередилися на аналізі екзома.

Екзом – це частина геному, яка являє собою послідовності, які транскрибуються на матричну РНК після того, як інтрони видаляються в процесі сплайсингу РНК. Простіше кажучи, екзони – це частини, які виступають свого роду інструкціями для білків. Це, своєю чергою, означає, що при секвенуванні можна ідентифікувати мутації гена, який кодує білок.

Провівши дослідження вчені виявили 16 генів, які були одночасно пов'язані з мутаціями екзонів та з вагою людини. Мутації гена GPR75 мали найбільший вплив на індекс ваги людини. Людей, в яких не вистачало однієї копії гена, мали вагу, яка була в середньому на 5,3 кілограма меншою, ніж у людей, які мали повністю функціональний ген GPR75.