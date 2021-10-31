На сайті ESA Hubble на честь Геловіну опублікували зображення вуглецевої зорі CW Leonis, яка розташована у сузір'ї Лева на відстані близько 400 світлових років від Сонця. Розгледіти її у любительський телескоп навряд чи вийде, а от апаратури "Габбла" більш ніж достатньо для спостережень.

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Зоря CW Leonis в динаміці: дивитись відео

Моторошна зірка CW Leonis

CW Leonis виглядає дещо моторошно та незвично через газ та пил в навколишньому просторі. Річ у тім, що зірка перебуває на завершальній стадії свого довгого життєвого циклу.

Коли зірка з малою чи середньою масою спалює увесь водень в ядрі, зовнішній тиск, що врівноважувався гравітацією всередині ядра, виходить із рівноваги. Ядро колапсує, а оболонка з плазми, що його оточує, стає достатньо гарячою, щоб почати плавлення водню, генеруючи достатньо тепла, щоб різко розширити зовнішні шари й перетворити її на роздутого червоного гіганта. Зірки на цьому етапі життя викидають величезну кількість газу та пилу в космос.

Саме тому CW Leonis оточена щільною оболонкою з газу та пилу, яка майже не дає видимому світлу проникати назовні. Зоря має високу світність в інфрачервоному діапазоні.

Фотографія CW Leonis (зоря в центрі кадра) у видимому та ультрафіолетовому діапазонах

В ультрафіолетовому спектрі можна помітити кулю з газу, яка оточує зірку. В інфрачервоному діапазоні у цій кулі помітні проміжки у газопиловій хмарі.

В майбутньому CW Leonis перетвориться на білого карлика.