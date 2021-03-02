Компанія Gatorade, яка займається випуском спортивних напоїв, створила цікавий смарт-пристрій. Це невеликий патч, що отримав назву Gx Sweat Patch.

Патч кріпиться на руку і дає змогу дізнатися дані про стан організму під час тренування. Його потрібно прикріпити до внутрішньої частини лівої руки перед початком тренування.

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Як працює патч

Під час заняття патч вбирає піт і при цьому змінює колір. Після закінчення тренування слід відсканувати патч в додатку Gx App. Там можна побачити докладну статистику щодо того, скільки рідини втратив організм і скільки буде потрібно випити напою, щоб ефективно відновитися.

Gx App також може визначити дані про гідратацію для конкретних видів тренувань. Так, користувачі зможуть отримати рекомендації про те, скільки пити до, під час і після кожного забігу тощо.

Ціна

Gx Sweat Patch – це одноразовий патч, тому щоразу потрібно використовувати новий. Ціна пари девайсів – 25 доларів (700 гривень).