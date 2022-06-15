У Гарварді надрукували на 3D-принтері функціональну частину серця

Група інженерів та біологів з Гарвардського університету стверджує, що здійснила прорив у тканинній інженерії. Використовуючи нову технологію 3D-друку, вчені виготовили серцеві макрофіламенти — функціональну частину серця, склад та поведінку якої повністю відповідають реальному органу.

На думку авторів, їхня методика стане в пригоді в регенеративній медицині – надруковані органи можна використовувати як у трансплантації, так і в менш серйозних операціях на серці. Вчені з Гарварду розробили новий набір методик для інженерії серця.

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Як вдалося надрукувати орган

Інженери та біологи застосували біочорнила зі щільно упакованими будівельними блоками скорочувальних органів (OBB), що складаються з кардіоміоцитів, і надрукували за допомогою них аркуші серцевої тканини зі складною структурою. Ці листи мають організацію та функціональність, аналогічну реальним шарам серцевого м'яза людини. У перспективі, друкуючи такі тканини в кілька шарів, вчені зможуть складати придатні для пересадки органи.

Можливість ефективно імітувати вирівнювання скоротливої ​​системи серця по всій його ієрархії від окремих клітин до товстішої серцевої тканини, що складається з декількох шарів, має вирішальне значення для створення функціональної серцевої тканини для замісної терапії,

– заявила глава дослідження Дженніфер Льюїс.

Нова технологія базується на існуючій системі 3D-друку Wyss SWIFT. Вчені зазначили, що їхня технологія може принести користь задовго до того, як 3D-принтери навчаться друкувати повноцінні органи. За їх словами, надруковані тканини можна використовувати для заміни шрамів після серцевих нападів чи вивчення захворювань у лабораторних умовах. Крім того, ця технологія може використовуватися для підтримки дітей із вродженими вадами серця.

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Чому це важливо

Серцево-судинні захворювання – це одна з головних причин смертності серед дітей та дорослих не лише в США, але й у світі. Лише в Америці близько 659 тисяч людей щороку помирають від подібних захворювань. Серед множини пацієнтів з критичним станом серця близько 3,5 тисячі очікують трансплантації. Більшість цих пацієнтів змушена чекати на операцію понад шість місяців, а деякі так і не отримують донорські органи, розповіли вчені.

На відміну від інших органів, здатних відновлюватися після травми, серце не має регенеративних здібностей. Коли клітини серця помирають через хворобу або інфаркт, вони заміщаються фіброзним рубцем, який порушує нормальну роботу органу. Це означає, що навіть ті пацієнти, які змогли відновитися після проблем із серцево-судинною системою, повинні стежити за станом свого здоров'я та регулярно відвідувати лікаря з профілактичною метою.