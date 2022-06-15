На думку авторів, їхня методика стане в пригоді в регенеративній медицині – надруковані органи можна використовувати як у трансплантації, так і в менш серйозних операціях на серці. Вчені з Гарварду розробили новий набір методик для інженерії серця.
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Як вдалося надрукувати орган
Інженери та біологи застосували біочорнила зі щільно упакованими будівельними блоками скорочувальних органів (OBB), що складаються з кардіоміоцитів, і надрукували за допомогою них аркуші серцевої тканини зі складною структурою. Ці листи мають організацію та функціональність, аналогічну реальним шарам серцевого м'яза людини. У перспективі, друкуючи такі тканини в кілька шарів, вчені зможуть складати придатні для пересадки органи.
Можливість ефективно імітувати вирівнювання скоротливої системи серця по всій його ієрархії від окремих клітин до товстішої серцевої тканини, що складається з декількох шарів, має вирішальне значення для створення функціональної серцевої тканини для замісної терапії,
– заявила глава дослідження Дженніфер Льюїс.
Нова технологія базується на існуючій системі 3D-друку Wyss SWIFT. Вчені зазначили, що їхня технологія може принести користь задовго до того, як 3D-принтери навчаться друкувати повноцінні органи. За їх словами, надруковані тканини можна використовувати для заміни шрамів після серцевих нападів чи вивчення захворювань у лабораторних умовах. Крім того, ця технологія може використовуватися для підтримки дітей із вродженими вадами серця.
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Чому це важливо
Серцево-судинні захворювання – це одна з головних причин смертності серед дітей та дорослих не лише в США, але й у світі. Лише в Америці близько 659 тисяч людей щороку помирають від подібних захворювань. Серед множини пацієнтів з критичним станом серця близько 3,5 тисячі очікують трансплантації. Більшість цих пацієнтів змушена чекати на операцію понад шість місяців, а деякі так і не отримують донорські органи, розповіли вчені.