Засновник компанії Meta не лише показав гарнітуру Cambria в роботі, а й розкрив деякі подробиці про неї. Проте зовнішній вигляд пристрою поки що не афішують. На роликах та фото її або розмивають, або закривають пікселями.

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Що розповів Цукерберг

AR/VR-гарнітура Project Cambria ще не має точної дати випуску, але Meta стверджує, що почне продавати її вже до кінця 2022 року. Найближчим часом компанія обіцяє розкрити основні специфікації та вартість.

У відеоролику, опублікованому на сторінці Цукерберга в Facebook, глава Meta показав The World Beyond – нативний додаток, який буде "змішувати" реальний світ із цифровим.

Згідно з короткою презентацією, ця служба може перетворити будь-яку пласку поверхню на робочий стіл, перенести тренера з фітнесу в кімнату до користувача, згенерувати віртуальну домашню тварину, з якою можна пограти тощо.

тощо. Змішана реальність Meta працює шляхом накладення віртуальних елементів на зображення з зовнішніх камер Cambria, які транслюються на вбудований дисплей – аналогічно тому, як функціонують окуляри доповненої реальності.

Однак, на відміну від сторонніх AR-систем, таких як HoloLens і Magic Leap, в Cambria користувачі дивляться на те, що відбувається навколо не через прозоре скло, а через широкоформатний VR-дисплей.

На думку інженерів з Meta, такий підхід до користувацького досвіду дає більше простору для творчості розробників додатків.

Цукерберг також зазначив, що Cambria буде одним з перших AR/VR-пристроїв, що орієнтуються на віддалених робочі питання. Працівники компаній зможуть використовувати гаджет для створення віртуальних офісних просторів, де б вони не знаходилися, і взаємодіяти зі своїми колегами за допомогою 3D-аватарів.

Гарнітура зберігає імерсивний контроль над усім візуальним середовищем з великим полем зору. Це означає, що власники Cambria можуть надіти гарнітуру і повністю зануритися віртуальні простори або, навпаки, "витягнути" контент з цифрового світу в реальний. У рамках своєї демонстрації Цукерберг показав другий варіант.

У ролику, який показав Цукерберг, він надів гарнітуру, запустив додаток і викликав віртуальну домашню тварину. Гаджет переніс її в кімнату і синхронізував цифрові об'єкти з фізичними – фантастична істота пробіглася по підлозі, підібрала віртуальний м'ячик, що відскочив від реальної стіни, і приніс його господареві.

Потім глава Meta сів за стіл і включив "офісний режим", після чого перед ним з'явилися вікна віртуальних програм, які можна рухати, накладені на фон реального світу, де на столі лежав блокнот. Завдяки камерам, Цукерберг зміг зробити в ньому деякі записи.

І на останньому етапі демонстрації підприємець переніс у свою кімнату віртуального інструктора з фітнесу.

Що цікаво, взаємодія з гарнітурою не вимагає тримати в руках додаткові маніпулятори для точного визначення рухів. Судячи з усього, з цим завданням справляються камери.

Ще більше інформації Цукерберг розкрив у короткій презентації, яку провів разом з Джессі Шелом, CEO Schell Games.