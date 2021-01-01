Garmin випустила новий смарт-годинник Vivoactive 3 Element: чим цікава новинка
Наприкінці 2020 року компанія Garmin офіційно представила нове покоління розумного годинника Vivoactive 3 Element. Він отримав корпус з нержавіючої сталі у сірому кольорі.
Годинник оснащений 1,2-дюймовим трансфлективний дисплей з роздільною здатністю 240 х 240 пікселів з додатковим захисним склом, повідомляє Gizmochina.
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Корпус захищений від вологи відповідно до ступеня 5 АТМ.
Чим цікавий
Новинка отримала оптичний датчик частоти серцевих скорочень, висотомір, компас, акселерометр, термометр, GPS, а також підтримує Bluetooth і ANT +.
Для підключення до смартфону потрібно завантажити додаток Connect IQ. Загалом, новинка підтримує 10 спортивних режимів. Також він може відображати сповіщення з інших додатків. Годинник здійснює моніторинг серцевого ритму та фіксує заміри рівня стресу.
Смарт-годнинник Garmin Vivoactive 3 Element / Фото gizmochina.com
На одному заряді Vivoactive 3 Element може пропрацювати до 8 днів. Якщо ж включити GPS, то з ним автономність складе всього 13 годин.
Ціна
Вартість Garmin Vivoactive 3 Element складає 220 доларів – це, приблизно, 6200 гривень.
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