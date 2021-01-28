Garmin випустила розумний годинник Lily спеціально для жінок

Компанія Garmin представила новий розумний годинник під назвою Lily. Як кажуть в компанії, його розробили "жінки для жінок".

Джерело: The Verge

Щоправда, у годиннику немає вбудованого приймача GPS, підтримки автономного відтворення музики або Garmin Pay. Ключовою особливістю Lily можна вважати його зовнішній вигляд.

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Що цікавого у Garmin Lily

Lily отримав невеликий розмір з діаметром 34,5 мм. Екран Lily сенсорний, але монохромний. При цьому аналоги від Apple, Fitbit і Samsung ( з такою з ціною можуть) запропонувати кольорові екрани.

Смарт-годинник Garmin Lily

При цьому тішить автономність. Garmin стверджує, що годинник може запропонувати до 5 днів без підзарядки.

Щодо функціоналу, то Lily може відстежувати кроки, тренування, сон, рівні стресу, насичення крові киснем, менструальний цикл і навіть вагітність.

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