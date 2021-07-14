Група астрофізиків виявила одну особливість магнітарів: вони можуть випускати сплески низькоенергетичних гамма-променів за схемою, небаченою раніше ні в жодному іншому астрономічному об'єкті. Вчені поки не знають, чому так відбувається. Та ця особливість дала змогу спрогнозувати чергові гамма-спалахи. І цей прогноз збувся.

Цікаво Як викривлюються зображення об'єктів біля чорних дір



Періодичність низькоенергетичних гамма-спалахів магнітара / Фото Phys.org

Як астрофізикам вдалося спрогнозувати гамма-спалах

Міжнародна група астрофізиків помітила певну закономірність в імпульсах магнітара SGR1935 + 2154 у 2020 році. Спостереження показали, що об'єкт випускає сплески випадковим чином, але тільки в межах чотиримісячного "вікна". Кожне активне "вікно" розділене трьома місяцями бездіяльності.

19 березня 2021 року команда завантажила статтю, в якій вони передбачили, що наступну серію гамма-спалахів слід очікувати після 1 червня 2021 року та до 7 листопада 2021 року. 24 червня 2021 року стався перший спалах – прогноз науковців виправдав себе. Після першого випадку астрономи спостерігали ще близько 12 спалахів.

Команда вчених поки не може точно сказати, що саме викликає таку "віконну" закономірність. Тому вони висловили кілька припущень стосовно цікавої закономірності:

Магнітари обертаються дуже швидко довкола власної осі. Якщо обертання супроводжується прецесією, тобто коливанням осі при обертанні, то це може призвести до того, що локальне джерело сплеску на поверхні магнітара буде вказувати на Землю тільки в певний час.

Ще одна версія полягає в тому, що щільна хмара непрозорого матеріалу оточує магнітар, але має отвір, через який сплески прориваються. Цей отвір "вказує" на Землю в один і той самий час, тоді ми й спостерігаємо спалахи гамма-випромінювання.

Проте однозначно науковці цього сказати не можуть. Тому наукову команду чекає багато роботи, щоб теоретично описати виявлену ними закономірність.