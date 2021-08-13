Нове покоління Galaxy Watch може створити пару лише зі смартфонами під управлінням Android. Інформацію офіційно підтвердила компанія Samsung, відредагувавши документ підтримки пристроїв.
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Що відомо
- Оновлення стосується тільки четвертого покоління годинників. Моделі минулих років, які залишаються на ОС Tizen, збережуть сумісність з пристроями на iOS.
- Також дещо змінилися і правила сумісності. Samsung Galaxy Watch 4 можуть працювати лише зі смартфонами на Android починаючи з шостої версії. Більш ранні не підтримуються. Крім того, сам смартфон повинен мати не менше 1,5 гігабайта оперативної пам'яті.
- Ще однією помітною особливістю є вимога до наявності Google-сервісів на смартфоні. Це означає, що величезна кількість власників смартфонів Huawei не зможуть користуватися новими Galaxy Watch 4.
Нагадаємо, нові розумні годинники представили на конференції Samsung Unpacked разом з новими смартфонами компанії. Всього випустять дві моделі з двома варіаціями розміру екрана у кожної – Galaxy Watch4 та Galaxy Watch4 Classic. Ціни стартують від 6 999 гривень за найменшу версію і закінчуються 12 499 гривнями за найбільш просунутий варіант з eSIM.