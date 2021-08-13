Нове покоління Galaxy Watch може створити пару лише зі смартфонами під управлінням Android. Інформацію офіційно підтвердила компанія Samsung, відредагувавши документ підтримки пристроїв.

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Що відомо

Оновлення стосується тільки четвертого покоління годинників. Моделі минулих років, які залишаються на ОС Tizen, збережуть сумісність з пристроями на iOS.

Також дещо змінилися і правила сумісності. Samsung Galaxy Watch 4 можуть працювати лише зі смартфонами на Android починаючи з шостої версії. Більш ранні не підтримуються. Крім того, сам смартфон повинен мати не менше 1,5 гігабайта оперативної пам'яті.

Більш ранні не підтримуються. Крім того, сам смартфон повинен мати не менше 1,5 гігабайта оперативної пам'яті. Ще однією помітною особливістю є вимога до наявності Google-сервісів на смартфоні. Це означає, що величезна кількість власників смартфонів Huawei не зможуть користуватися новими Galaxy Watch 4.

Нагадаємо, нові розумні годинники представили на конференції Samsung Unpacked разом з новими смартфонами компанії. Всього випустять дві моделі з двома варіаціями розміру екрана у кожної – Galaxy Watch4 та Galaxy Watch4 Classic. Ціни стартують від 6 999 гривень за найменшу версію і закінчуються 12 499 гривнями за найбільш просунутий варіант з eSIM.

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