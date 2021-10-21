Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition: Samsung представила смартфон з 49 варіантами забарвлення

20 жовтня Samsung провела презентацію, про яку, на диво, заздалегідь нічого не було відомо. На ній не представили нових пристроїв. Компанія присвятила цей час анонсу широких можливостей кастомізації спеціальної версії смартфона Galaxy Z Flip 3 та розумного годинники Galaxy Watch4.

На презентації мова перш за все йшла про Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition – гнучкий смартфон, який буде доступний у 49 варіантах забарвлення. Змінити дизайн можна буде в будь-який час.

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Що відомо

Головна особливість пропозиції полягає у можливості комбінування різних варіантів кольору. Доступні:

5 варіантів передньої панелі,

5 варіантів задньої панелі,

2 варіанти рамки.



Samsung представила Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition / Фото Samsung

Обраний покупцем варіант смартфона покладуть в спеціальне пакування Bespoke Edition, а на смартфоні будуть встановлені відповідні за кольором спеціальні шпалери для двох екранів — основного і допоміжного.

Для всіх власників новинки буде діяти спеціальна програма Bespoke Upgrade Care: за 49 євро можна поміняти дизайн однієї зі сторін вже купленого смартфона, просто замінивши панель.

Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition / Фото Samsung

Сам же смартфон коштує по-різному у різних країнах. Наприклад, у Німеччині ціна стартує від 1149 євро. У США різниця в ціні між Galaxy Z Flip3 і Bespoke становить 50 доларів — 1099 замість звичайних 1049. Продаватись цей ґаджет буде не всюди. Пощастило Кореї, США, Великій Британії, Німеччині, Франції, Канаді й Австралії.

Проте це ще не все. Разом із Z Flip 3 варіативність кольорів отримав розумний годинник Galaxy Watch4 Bespoke Studio.



Galaxy Watch4 Bespoke Studio / Фото Samsung

При покупці можна обирати серед різних варіантів кольорів, розмірів і стилів ремінців. Проте самих варіантів у цьому випадку пропонується менше.

Старт продажів – 20 жовтня.