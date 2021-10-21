На презентації мова перш за все йшла про Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition – гнучкий смартфон, який буде доступний у 49 варіантах забарвлення. Змінити дизайн можна буде в будь-який час.

Цікаво Samsung, ймовірно, готує спеціальну версію Galaxy Z Flip3 для фанатів групи BTS

Що відомо

Головна особливість пропозиції полягає у можливості комбінування різних варіантів кольору. Доступні:

5 варіантів передньої панелі,

5 варіантів задньої панелі,

2 варіанти рамки.



Samsung представила Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition / Фото Samsung

Обраний покупцем варіант смартфона покладуть в спеціальне пакування Bespoke Edition, а на смартфоні будуть встановлені відповідні за кольором спеціальні шпалери для двох екранів — основного і допоміжного.

Для всіх власників новинки буде діяти спеціальна програма Bespoke Upgrade Care: за 49 євро можна поміняти дизайн однієї зі сторін вже купленого смартфона, просто замінивши панель.

Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition / Фото Samsung

Сам же смартфон коштує по-різному у різних країнах. Наприклад, у Німеччині ціна стартує від 1149 євро. У США різниця в ціні між Galaxy Z Flip3 і Bespoke становить 50 доларів — 1099 замість звичайних 1049. Продаватись цей ґаджет буде не всюди. Пощастило Кореї, США, Великій Британії, Німеччині, Франції, Канаді й Австралії.

Проте це ще не все. Разом із Z Flip 3 варіативність кольорів отримав розумний годинник Galaxy Watch4 Bespoke Studio.



Galaxy Watch4 Bespoke Studio / Фото Samsung

При покупці можна обирати серед різних варіантів кольорів, розмірів і стилів ремінців. Проте самих варіантів у цьому випадку пропонується менше.

Старт продажів – 20 жовтня.