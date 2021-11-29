У Галактиці виявили велетенську "хвилю"

У космічному просторі науковці постійно знаходять нові масштабні структури. Їхні розміри дуже різноманітні та варіюються від кількох світлових років до мільярдів світлових років. Стало відомо, що у нашої Галактики була виявлено раніше невідоме утворення.

Астрономи давно виявили, що інші галактики мають довгі газові "нитки", які можуть розтягуватися на сотні та тисячі світлових років. У Молочного Шляху такі структури виявляти набагато складніше, адже ми спостерігаємо його із середини, а це значно ускладнює відкриття таких об'єктів. Та переглядаючи дані по дослідженню концентрації чадного газу у Галактиці, науковці помітили саме таке газове утворення.

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Детальніше про нове відкриття

Відкриття вдалося зробити завдяки огляду телескопа APEX, Чилі, який досліджував концентрацію чадного газу у Галактиці. Саме тоді науковці помітили скупчення газу з велетенською протяжністю. Структура отримала назву "Хвиля Ганготрі" на честь льодовика, з якого бере свій початок річка Ганг.

"Хвиля" має довжину від 2 до 4 кілопарсеків, що рівняється від 6 523 до 13 046 світлових років. Тому "Хвиля Гангторі" – це одне з найбільших утворень нашої Галактики. Найближча точка до газової нитки розташована приблизно на відстані 4,5 кілопарсека (14 677 світлових років) від Сонця, проте структура має протяжність в сторону центра Галактики. Тому найвіддаленіша точка нитки розташована на відстані близько 7 кілопарсеків (22 830 світлових років).

Газова структура об'єднує два спіральні рукави. Раніше вже вдавалося виявити подібні об'єкти, але вони були орієнтованими вздовж рукавів Молочного Шляху. Також цікавою видається форма "Хвилі" – вона не пряма, а зигзагоподібна. Науковці поки не можуть пояснити причини набуття такої дивної форми та ймовірною причиною є гравітаційний вплив.