Враховуючи відносно невелику відстань до галактики Андромеди, вона звісно є ціллю для спостережень. Крім самого об'єкта, астрономів цікавлять численні кулясті зоряні скупчення, що обертаються навколо велетенської галактики у вигляді супутників. Там й відшукали незвичайну чорну діру.

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Галактику Андромеди можна спостерігати неозброєним оком / Фото Wikipedia

Незвичайна чорна діра у галактиці Андромеда

B023-G078 – це надзвичайно масивне кулясте зоряне скупчення, що обертається навколо галактики. Його маса рівняється приблизно 6,2 мільйона мас Сонця. Ба більше, ймовірніше за все, що це й не зоряне скупчення, а залишки карликової галактики, яку пошматувала гравітація Андромеди.

Проте, що B023-G078 – це ядро прадавньої галактики свідчить те, що вона має зірки з різним віком. Річ у тому, що зірки у кулястих зоряних скупченнях формують переважно в один й той самий час. Виявилося, що B023-G078 має у своєму центрі зорі з високим вмістом металів. Концентрація важких елементів у зорях зменшується ближче до країв скупчення. Це свідчить, на думку вчених, що це залишки ядра галактики.

І, звісно, у центрі колишньої галактики виявили чорну діру. Її маса у 100 тисяч мас Сонця також свідчить на користь того, що B023-G078 – це не зоряне скупчення, адже їм важко сформувати такі масивні компактні об'єкти. Ба більше, ця чорна діра незвичайна і вся справа у її масі. Річ у тому, що об'єкт з масою у 100 тисяч Сонць не може сформуватися після вибуху наднової. А в центрі галактики чорні діри мають маси значно більші: наприклад, компактний об'єкт у центрі Молочного Шляху має приблизну масу 4,3 мільйона мас Сонця.

Тому об'єкт у центрі знищеної галактики B023-G078 належить до чорних дір з проміжною масою. Таких об'єктів виявлено напрочуд мало, але вони дуже важливі для астрономів, адже дозволяють краще зрозуміти еволюцію не лише чорних дір, а й маломасивних галактик.