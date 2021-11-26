Галактики-прибульці: звідки у Молочного Шляху карликові сусіди

Карликові галактики, які є супутниками Молочного Шляху, дуже важко виявити непрофесіоналу. Хіба що у Південній півкулі можна побачити неозброєним оком Велику та Малу Магелланові Хмари. Та виявилося, що ці галактики-супутники зовсім не супутники.

Вважається, що карликові галактики, які є супутниками Молочного Шляху, перебувають у цій "ролі" досить давно, мало не від утворення Галактики. Та високоточні спостереження космічної обсерваторії Gaia за 40 галактиками-супутниками свідчать, що це зовсім не так.

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Динаміка відкриття галактик-супутників Молочного Шляху: дивіться відео онлайн

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Ще спостереження космічного телескопа "Габбл" у 2006 році свідчили, що швидкість Магелланових Хмар відносно Молочного Шляху досить висока. А це означає, що вони можуть не бути супутниками. Тепер ці дані перевірила обсерваторія Gaia. Ба більше, вона відстежила швидкість 40 карликів з 59 відомих, які є ймовірними супутниками Молочного Шляху.

Виявилося, що швидкості багатьох набагато більші, ніж швидкості, наприклад, кулястих зоряних скупчень, які точно обертаються навколо Галактики. Такі великі показники відносної швидкості передбачають, що карликові галактики не є супутниками. Вони фактично пролітають мимо. Деякі карлики мають менший показник швидкості, але вона все одно висока, що натякає на те, що вони стали супутниками зовсім нещодавно.

Науковці відмічають, що деякі з карликових галактик, не дивлячись на сьогоднішню високу швидкість, у майбутньому втратять її й таки стануть супутниками. Для них це буде своєрідний смертний вирок, адже Молочний Шлях з високою ймовірністю розірве їх на шматки своєю гравітацією. Дослідження ускладнюється тим, що астрономи поки не можуть впевнено оцінити масу нашої ж Галактики, а від цього залежать й розрахунки щодо того, стане карлик супутником чи ні.

Дослідження та переоцінка швидкостей "супутників" є важливим кроком у розумінні процесів утворення карликових галактик та самого Молочного Шляху.