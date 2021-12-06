Галактики без темної матерії: чи таке можливо

Якщо ми поглянемо на Всесвіт та розрахуємо масу всієї матерії, яка у ньому є, то помітимо, що звичайна матерія точно не має першості.У Всесвіті лідирує загадкова темна матерія, яка складає близько 85% маси усієї матерії. Тому очевидно, що вона має бути присутня скрізь.

Вважаючи на те, що кількість темної матерії у Всесвіті має бути просто колосальною й вона значно переважає масою "звичайну", баріонну, матерію, складно уявити, щоб існували галактики без неї. Та астрономи уже виявляли галактики, які мали дуже малий вміст темної матерії. Тепер же вдалося спостерігати галактику, яка, ймовірно, взагалі існує без цієї загадкової субстанції.

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Галактика AGC 114905, ймовірно, не має темної матерії / Фото Phys

Детальніше про відкриття

Група науковців з Нідерландів досліджувала наявні дані по кількох галактиках, коли виявила, що деякі з них мають або дуже малий вміст темної матерії, або взагалі її не мають. Це було доволі дивно й була підозра, що дані були неточними.

Проведіть спостереження повторно й ви побачите, що навколо вашої галактики буде темна матерія,

– сказали науковцям інші астрономи у відповідь на їхнє відкриття.

Вчені повторили спостереження, використавши "Дуже великий масив імені Карла Янського" (Karl G. Jansky Very Large Array, VLA) у Нью-Мексико, США. Зокрема досліджували галактику AGC 114905, яку VLA спостерігав близько 40 годин.

Раніше вважалося, що такі ультрадифузні (розсіяні) карликові галактики можуть існувати лише за умови наявності темної матерії, яка й допомагає зіркам та газу триматися купи. Та 40 годин спостережень забезпечили достатньо даних, щоб розрахувати, що газ в AGC 114905 рухається "самостійно", тобто без "допомоги" темної матерії.

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Загадка відсутності темної матерії полягає ще й у тому, що поблизу немає інших галактик, які б могли, наприклад, "перетягнути" загадкову речовину. Тепер науковці ведуть спостереження за другою схожою галактикою, яка також може не мати темної матерії. Якщо ж її не виявлять і там, теорію щодо існування ультрадифузних карликових галактик точно доведеться переглянути.