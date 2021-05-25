Галактика може мати ядро з темної матерії, – вчені

Згідно сучасного наукового консенсусу в центрі нашої Галактики розташована надмасивна чорна діра Стрілець А*. Та вчені, проаналізувавши нові дані, прийшли до висновку, що об'єкт Стрілець А* може виявитись згустком темної матерії.

Надмасивна чорна діра в центрі Галактики Стрілець А* давно знаходиться в прицілі дослідницьких телескопів. Сам об'єкт ми побачити не можемо, але спостерігаємо рух інших об'єктів довкола невидимої, як вважається, чорної діри. Вчені спостерігали за, як вважається, хмарою газоподібного водню G2 в момент зближення зі Стрільцем А*. Очікувалось, що надмасивна чорна діра розірве G2 та цього не сталося.

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Рух зірок довкола об'єкта Стрілець А*

Теорія вчених

Об'єкт G2 розтягнувся під час проходження перицентру, – найближчої до Стрільця А* точки орбіти – а потім знову став компактним.

Вчені Міжнародного центру релятивістської астрофізики провели нові розрахунки руху об'єкта G2 та зорі S2. Згідно з їхніми розрахунками Стрілець А* може виявитись не чорної дірою, а згустком ферміонної темної матерії.

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Команда вчених вирішила провести повторні розрахунки не лише для G2 та S2, а і для 15 інших об'єктів, які обертаються довкола Стрільця А*. Розрахунки, як вважають вчені, вкладаються у нову модель та підтверджують їхню гіпотезу. Таким чином може виявитися, що у центрі Галактики Молочний Шлях знаходиться не надмасивна чорна діра, а колосальних розмірів та маси бульбашка темної матерії.

Команда Міжнародного центру релятивістської астрофізики також висловила думку, що згусток темної матерії колапсує у чорну діру лише після набору критичної маси, яка вища, ніж у звичайних зірок. Це б могло пояснити, яким чином з'явилися надмасивні чорні діри.