Галактичні космічні промені знищують міжзоряні об'єкти: дослідження

Окрім чорних дір, зірок, планет та їх супутників у космічному просторі існує безліч інших об'єктів. Астероїди, комети та метеороїди можуть перебувати не лише довкола зірок, а й бути викинутими у міжзоряний простір. І ми вже фіксували два такі об'єкти. Та їх має бути більше. Можливо, вчені зрозуміли, чому міжзоряних об'єктів мало й вони не дуже великі.

Ведучим автором нового дослідження став Vo Hong Minh Phan з Рейнсько-Вестфальського технічного університету Аахена, Німеччина. Та певно жодна сучасна наукова робота про міжзоряні об'єкти не обходиться без астронома з Гарварду Авраама Леба. Команда вчених досліджувала можливість руйнування різноманітних об'єктів у міжзоряному середовищі внаслідок "розмивання" їх галактичними космічними променями.

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Міжзоряні об'єкти у Сонячній системі: дивіться відео

Як міжзоряні об'єкти "розмиваються"

Потрапляння міжзоряних об'єктів у міжзоряний простір може відбуватися різними шляхами. Наприклад, їх може викинути туди через гравітаційну взаємодію з масивними об'єктами. Або ж це може відбутися ще на початку формування зоряної системи.

Команда вирішила дослідити, як на ці об'єкти можуть впливати космічні промені. Припускається, що багато таких космічних тіл складаються з льоду, тому й ситуації моделювали на ньому:

Азотний лід (N2).

Монооксид вуглецю або чадний газ (CO).

Діоксид вуглецю або сухий лід (CO2).

Метан (CH4).

Що таке галактичні космічні промені? Це заряджені частинки з високою енергією. Переважно такі частинки являють собою ядра атомів водню та гелію, які рухають зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Траєкторія їх руху всенаправлена.

Дослідження є досить приблизним, адже нам дуже мало відомо як про самі міжзоряні космічні тіла, так й про рівень космічних променів у різних частинах Галактики.

Припускається, наприклад, що Оумуамуа переважно складався з азотного льоду. Цей перший зафіксований міжзоряний об'єкт утворився десь в рукаві Персея близько 0,5 мільярдів років тому. Тому теоретично початковий розмір Оумуамуа становив близько 10 – 50 кілометрів. Та у Сонячну систему прибуло тіло з дивною видовженою формою та довжиною близько 230 метрів.

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Цілком ймовірно, що через "розмиття" об'єктів космічними променями ми не фіксуємо ту їх кількість, яку розрахували вчені. Їх просто не існує, адже їх знищили космічні промені за мільйони років.

Наукова спільнота чекає на початок роботи потужного телескопа імені Вери Рубін, який зможе виявляти більше міжзоряних об'єктів, що покращить статистичні знання. З його допомогою, ймовірно, зможуть виявити навіть дев'яту планету Сонячної системи.