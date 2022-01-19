Гаджети, інтернет та програмування для дітей: як поєднати приємне з корисним

У сучасному світі дитина знайомиться з гаджетами, комп'ютерами та інтернетом мало не з пелюшок. Поки мама зайнята, малюк дивиться мультики чи дитячі відео на YouTube.

Не дивно, що коли дитина трохи підростає, то технології складають серйозну конкуренцію навчанню та іншій, здавалося б, корисній діяльності та стають причиною батьківського занепокоєння.

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Чи потрібно дійсно турбуватися і блокувати планшет?

Чи можуть технології стати дружнім союзником у вихованні та розвитку дитини? І навіть допомогти з іспитами та вибором майбутньої професії. Ми попросили професійних викладачів дати кілька порад на хвилюючі батьків теми.

1. Чому забрати гаджет у дитини – не означає розв'язувати проблему із "залипанням у TikTok"? – Роман Божок, CEO школи робототехніки Robocode, керуючий партнер інноваційної школи FSOT, викладач математики.

Мозок людини, а особливо дитини, прагне отримання інформації, нових вражень, нових знань. Звичайно, Tik Tok з нескінченним потоком коротких яскравих відео — це найлегший шлях розважитись і завантажити трохи "швидких вуглеводів" у мозок. Тож діти там і “залипають” надовго.

Якщо просто забрати у дитини телефон, проблема не вирішиться. Адже натомість треба запропонувати щось цікаве. Зараз ми стикаємося з тенденцією, що діти читають мало книг, мало грають у шахи, зате легко захоплюються усілякими технологічними речами. Можна цим скористатися. Буде чудово, якщо вдасться від простого споживання цифрових потоків байтів перейти до творення та креаторства. Наприклад, малювати в Adobe або програмувати, або збирати конструктор з Arduino, або створювати щось у 3D. Тим більше це можна поєднувати і з Tik Tok, і з комп'ютерними іграми, і з іншими розвагами. А навчаючись азам цифрових професій, важливо бачити контекст їхнього застосування в майбутньому.

Найголовніше питання: як замінити умовний Tik Tok умовним програмуванням? У своїй практиці я зрозумів, що цей челлендж можна вирішити за допомогою м'якої наполегливості: знадобиться час і трохи зусиль.

Я дивлюсь із дітьми багато науково-фантастичних фільмів . Мої старші діти займаються програмуванням та робототехнікою, тому обов'язково питаю у них як вони уявляють чи пояснюють принцип роботи якогось фантастичного гаджета у фільмі?

. Мої старші діти займаються програмуванням та робототехнікою, тому обов'язково питаю у них як вони уявляють чи пояснюють принцип роботи якогось фантастичного гаджета у фільмі? Разом ми намагаємось дивитися на YouTube науково-популярні канали. Наприклад, про космос чи про екологію. Міркуємо про майбутнє у цих сферах. Або переглядаємо відео про блокчейн для дітей. І думаємо, як можна використати чи прив'язати цю технологію до повсякденних справ. Наприклад, до щовечірньої склянки молока. Як можна відстежити корову, що дала це молоко? Такі розмови дуже зацікавлюють дитину, викликають бажання розібратися, як це зроблено.

2. Як вивчення програмування може допомогти дитині підготуватися до вступу до ВНЗ? – Єгор Сомов, викладач школи Robocode.

Зараз є величезний вибір різних гуртків і шкіл, куди можна записати дитину для отримання знань і розвитку скіллів. Це дуже добре. Але якщо не буде прикладу батьків, то жодний гурток із найпрекраснішими викладачами не спрацює. Як показати такий приклад? Розповідаю свій особистий досвід.

Вступ до ВНЗ – важливий та складний момент у житті кожного випускника школи або ліцею. Підготовка до ЗНО вимагає від майбутнього студента витримки, вміння аналізувати та запам'ятовувати величезну кількість інформації.

Те саме буде потрібно від дитини й при вивченні програмування, у будь-якому варіанті: від розробки ігор - до роботи з вбудованими системами та роботами.

Завдяки навчанню програмуванню дитина всебічно розвивається. Маленький програміст знайомиться з основами:

Алгоритмізації

Один із найважливіших аспектів у сучасному програмуванні. Взагалі, вміння скласти правильний та оптимальний алгоритм є важливою навичкою у сучасному світі.

Фізики, математики

Якщо говорити про напрямок розробки ігор або про робототехніку, то отримання додаткових знань та зміцнення вже існуючих у цих предметах – це невід'ємна частина навчального процесу. Адже дитина вивчає не лише програмну частину розробки того чи іншого продукту, а й технічну: переміщення та взаємодію фізичних тіл у просторі, написання більш швидкодіючих та зрозумілих алгоритмів за допомогою знань у галузі математики.

Пошук необхідної інформації

В епоху величезної кількості даних дуже важливо вміти знайти якісну та корисну інформацію, яка допоможе тобі вирішити поставлене завдання.

Це вміння дуже актуальне не тільки для абітурієнтів, але й для діючих студентів, які стикаються з новими знаннями під час навчання у ВНЗ. Від того, скільки актуальних та зрозумілих джерел інформації ти знайдеш, залежатиме якість отриманих тобою знань.

Програмування – маст хев до вивчення будь-якому школяру, який планує пов'язати своє життя з технічними спеціальностями, від IT до інженерії. Автоматизація процесів у світі зростає з кожним днем ​​та програмування дозволить залишатися актуальним фахівцем на ринку праці набагато довше. І навіть для гуманітаріїв усі ці навички можуть виявитися дуже корисними.

3. Як не помилитися з вибором курсів для дитини та як виявити її інтерес? – Марія Думанська, керівник маркетингового відділу школи Robocode.

Напевно, ви вже чули про те, що покоління Альфа досить сильно турбуються про своє майбутнє. На тлі цих переживань в дітей часто виникають психологічні розлади. Але їх можна уникнути, якщо порозумітися з дитиною.

Ми часто спілкуємося з батьками наших учнів щодо зацікавленості їхніх дітей у навчанні, про те, як і чому вони обрали саме робототехніку, програмування або будь-який інший напрямок. І дійшли висновку, що для того, щоб знайти ідеальне для дитини заняття, іноді може знадобитися багато часу.

Найважливіші фактори вибору курсів для дитини, які потрібно врахувати:

користь для дитини

зацікавленість дитини

популярність обраного напрямку

близькість місця проведення додаткових занять до домівки, зручність розташування, щоб оптимізувати час

Дитина буде щасливою там, де їй подобається. Якщо почати маленьку особистість змушувати – у відповідь ви отримаєте лише конфлікти та сварки, а дитина закриється. Тому так важливо при виборі курсів вгадати його зацікавленість. Що ж робити для виявлення тієї самої “цікавої” сфери й не затягувати з відповіддю це питання? Ось три поради. Зверніть увагу на:

зворотний зв'язок про дитину в школі: за що її хвалять, а за що сварять (навіть, здавалося б, недолік може бути частиною таланту)

на що дитина витрачає більшу частину часу, що в неї виходить найкраще і найлегше

про що говорить дитина, чим постійно хоче поділитися, що показує, які запитання ставить

Тим самим ви зможете допомогти дитині розібратися у своїх професійних інтересах та схильностях, у її сильних та слабких сторонах.

Допоможіть дитині скласти список з 5-10 професій, які їй зовсім не цікаві, і знайдіть те, що їх поєднує. Аналогічно можна зробити зі списком із 5-10 найпривабливіших професій. Десь на стику, де загальні характеристики об'єднуються – ваше коло пошуків значно звузиться.

Не бійтеся почути від дитини щось на кшталт: "Нічим, крім ігор та соцмереж я не цікавлюся". Це нормально з багатьох причин: сьогодні діти за допомогою соцмереж спілкуються між собою, будують комунікацію з однолітками (граючи в однакові ігри, наприклад), отримують важливе для них соціальне схвалення. Підтримайте розмову. Тут для вас важливо показати, що ви серйозно ставитеся до захоплень дитини, не йдете у відмову і не знецінюєте ті речі, які їй цікаві. Можна повернути спілкування у бік тем, де діджитал використовується в рамках професії. Так ви покажете підлітку, що навіть хобі може бути засобом успішної самореалізації.

Пробуйте відібрані напрямки та продовжуйте спілкуватися. Якщо ви самі трохи розберетеся в темі, яка виявилася для дитини цікавою, і зможете підтримувати розмову – то це вже успіх. Найкрутіше, якщо дитина побачить у вас союзника, з яким можна ділитися й обговорювати хвилюючі його теми, тому що ви його розумієте. Це сильне емоційне підживлення, яке працює завжди, вибудовуючи емоційний зв'язок та довіру.

4. Як допомогти дитині прищепити скілли самонавчання? – Єгор Сомов, викладач школи Robocode.

Хороший викладач завжди зможе зацікавити дитину та викликати в неї бажання вирішити те чи інше завдання самостійно.

Цікаві домашні завдання та їх перевірка не тільки дозволяють підвищити успішність окремого учня, а й викликають у ньому прагнення та скілл до самонавчання, самостійного пошуку інформації та вирішення цікавих завдань.

Цю навичку можна розвинути не лише за допомогою додаткового навантаження, але навіть під час рядових занять, використовуючи нестандартні методи проведення уроку. Наприклад, на своїх заняттях ми застосовували симуляцію роботи в команді, як у ІТ компанії або ігровий квест з метою порятунку виду флори або фауни.

З боку батьків також дуже важливо розвивати цю навичку в дитині, тому що в майбутньому вона дуже допоможе вже студенту ВНЗ.

Для цього є кілька важливих пунктів:

Власний приклад. Якщо батьки люблять дізнаватися про щось нове, знаходити рішення різних завдань, розвивати нові навички – їхня дитина теж полюбить це.

Якщо батьки люблять дізнаватися про щось нове, знаходити рішення різних завдань, розвивати нові навички – їхня дитина теж полюбить це. Спільне навчання. Батьки також можуть брати участь у навчанні дитини, цікавлячись та допомагаючи їй у вирішенні чергового цікавого завдання. Це може бути будь-що, від практики з домашнього завдання до пошуку цікавих фактів в інтернеті.

Гаджети, комп'ютери та інтернет можуть бути не тільки засобом для нескінченного перегляду кумедних коротких відео, але й можливістю прокачування технічних навичок, розвитку креативного та логічного мислення та навіть успішної кар'єри дитини в майбутньому. Для цього дорослому потрібно допомогти дитині зорієнтуватися в цифровому морі та направити її у правильному напрямку, емоційно підтримувати й не бути байдужим до її інтересів і, звичайно, найголовніше – не забувати залишатися власним батьківським прикладом, як поводитися з сучасними технологіями.