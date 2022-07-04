Незвичне злиття розгалужених галактик на вражаючому фото телескопа "Габбл"

Нове "зображенням тижня" на сайті космічного телескопа "Габбл" демонструє незвичний об'єкт, який розташований в сузір'ї Оріона.

Цього разу на фото зафіксовано структуру під каталожним номером CGCG 396-2. Вона утворилася в результаті злиття розгалужених галактик у сузір'ї Оріона на відстані приблизно 520 мільйонів світлових років від нас.

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Знімок отримано у рамках проєкту Galaxy Zoo за класифікацією величезної кількості галактик різних типів. Ця ініціатива передбачає залучення добровольців для визначення належності астрономічних об'єктів до тієї чи іншої категорії. Спеціальна освіта при цьому не потрібна.

Після відкритого голосування в рамках проєкту Galaxy Zoo було обрано найцікавіші об'єкти для подальших спостережень за допомогою "Габбла". Одним із них і стала структура CGCG 396-2, відображена на фото. Знімок отримано за допомогою вдосконаленої оглядової камери ACS (Advanced Camera for Surveys) на борту космічної обсерваторії.



Злиття галактик CGCG 396-2 / Фото NASA/ESA Hubble Space Telescope

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Варто зазначити, що в сузір'ї Оріона розташовується відома зірка Бетельгейзе – червоний надгігант, який у 2020 році різко потьмянів і змінив видиму форму. За своєю масою це світило приблизно в 17 разів перевершує Сонце.