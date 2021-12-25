"Габбл" vs "Джеймс Вебб": що відрізняє дві космічні обсерваторії

Головний запуск року – це, безперечно, запуск космічної обсерваторії нового покоління "Джеймс Вебб". Вона "має замінити" телескоп "Габбл". Тому нумо подивимося, що відрізняє дві легенди.

Запуск космічної обсерваторії "Джеймс Вебб" заплановано на 25 грудня 2021 року (на момент написання статті запуск не відбувся). Цьому передували роки перенесення. Побутує думка, що новий телескоп має замінити "Габбл", але це лише частково вірно, адже "Габбл" продовжить свою роботу.

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Пряма трансляція запуску обсерваторії "Джеймс Вебб": дивіться відео онлайн

Що відрізняє "Габбл" та "Джеймс Вебб"

Космічна обсерваторія Hubble перебуває на орбіті з 1990 року. "Габбл" – це буквально легенда, яка зробила разючі відкриття та значно розширила наше розуміння еволюції Всесвіту. "Джеймс Вебб" буде приблизно у 100 разів потужніший, а тому "обіцяє" нові феноменальні відкриття для науки та людства.

1. Право на помилку

Після виведення "Габбла" на орбіту, виявилося, що телескоп має дефекти. Та у NASA "перебував на озброєнні" флот шаттлів, що дозволило спочатку провести ремонтні роботи у космосі, а потім й взагалі модернізувати обсерваторію.

З "Джеймсом Веббом" так зробити не вдасться й на це є дві головні причини:

"Габбл" розташований на низькій навколоземній орбіті, а тому до нього можна відносно просто долетіти на космічному кораблі. "Вебб" буде розташований на гало-орбіті у точці Лагранжа L2 системи Сонце – Земля за півтора мільйона кілометрів від Землі. Тому очевидно, що в разі проблем ніхто не прийде на "допомогу" новітній обсерваторії.

У випадку з "Габблом" NASA мало космічні кораблі, за допомогою яких можна було провести ремонт та модернізацію. Тепер шаттлів немає й навіть гіпотетичний космічний ремонт "Габбла" практично нереальний. Що вже говорити про "Джеймса Вебба", розташованого за сотні тисяч кілометрів від Землі.

Насправді ситуація з "Веббом" ускладнюється, якщо порівнювати з "попередником". Річ у тому, що "Габбл" виводили цілісним, йому потрібно було лише розкрити сонячні панелі (з чим, до речі, були проблеми на початку). "Джеймс Вебб" має більші габарити й жодна існуюча сьогодні ракета-носій не змогла б вмістити його під обтічником. Тому обсерваторія є розкладною – після виходу у космічний простір "Вебб" мусить розкласти своє дзеркало та інші інструменти. Це додає складності, адже якщо щось піде не так – допомоги не буде.



Процес виводу "Джеймса Вебба" на орбіту / Фото ESA

2. Можливості

Та складність із розкладанням "Джеймса Вебба" має дати свої результати, адже тоді діаметр головного дзеркала телескопу складе 6,5 метра. У "Габбла", для порівняння, діаметр головного дзеркала складає 2,4 метра.

Хоча головне дзеркало телескопа імені Джеймса Вебба й значно більше за габблівське, проте має меншу масу, адже зроблене із берилію.

Тому очевидно, що "Вебб" буде потужнішим та зможе бачити набагато більше за "Габбл". Новітня обсерваторія дозволить розгледіти світло від перших зірок та галактик. Це дозволить науковцям краще зрозуміти, як відбувалася еволюція галактик.

Ба більше, також "Вебб" зможе ефективно "сканувати" космічний простір в інфрачервоному діапазоні, пробиваючись крізь хмари міжзоряного пилу. Це теж дозволить краще спостерігати за найпершими зорями у Всесвіті.



Телескоп імені Джеймса Вебба готовий до старту, вся надія – на погоду / Фото ESA

3. Розташування

Як вже мовилося вище, "Габбл" розташований на низькій навколоземній орбіті, висота якої сьогодні складає 537 на 540 кілометрів. Це означає, що значу частину неба постійно займає Земля, а сама обсерваторія постійно опиняється то над денною, то над нічною стороною планети. Це дещо обмежує можливості спостережень та спричиняє незручності.

"Джеймс Вебб" буде розташований "трішки далі" – за близько півтора мільйона кілометрів від Землі та не буде "нарізати" постійні коли навколо планети. Проте його орієнтація у просторі така, що телескоп завжди буде закритий від Сонця та Землі теплоізоляційним екраном, що не дозволить "Веббу" дивитися в "ту сторону". Така ситуація виникла через вимоги "температурного режиму" – прилади обсерваторії мають працювати за температури -240 градусів за Цельсієм.